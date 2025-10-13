Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl

El mes de octubre del 2025 fue testigo de uno de los estrenos musicales más esperados del año: The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, uno que además escribió mientras estaba en su ambicioso Eras Tour.

Las críticas

El recibimiento de este nuevo proyecto musical no fue el esperado, siendo que es un sonido muy diferente al que las swifties están acostumbradas. La cantante y compositora, siempre utiliza su propia vida para escribir sus famosas canciones, aquí escuchamos a una Taylor feliz y más enamorada que nunca.

.

Contrario a lo que normalmente utiliza como punto de partida: Sus ex novios. Aquí hay más de una canción dedicada a su prometido Travis Kelce. Este nuevo mood decepcionó a más de uno.

La reacción de Taylor

La respuesta de Swift no se hizo esperar, y su reacción fue respetuosa y muy amble, con el toque ácido que no hace más que darle clase a su respuesta.

Si es la primera semana de estreno de mi álbum y estás mencionando mi nombre o el de mi disco, estás ayudando... Taylor Swift.

Con una sonrisa, un semblante tranquilo y ojos pícaros, la cantante habló de cómo funciona lo que se considera exitoso en la industria musical, y es tan simple como permanecer en el radar.

Tengo respeto por las opiniones subjetivas de la gente hacia el arte. Todos tienen derecho a tener una opinión. Nuestra meta como artistas es ser un espejo, un álbum es una manera muy salvaje de mirarte a ti mismo. Taylor Swift.

Finalmente, Taylor Swift a pesar de las críticas, continúa siendo un fenómeno, al anunciar que sacará una mini serie documental del detrás de cámaras de su álbum en Disney + este próximo 12 de diciembre.