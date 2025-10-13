Suscríbete
Entretenimiento

Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl

Después de su esperado estreno y la expectativas hasta el cielo, The Life of a Showgirl provocó opiniones muy divididas, esto respondió la cantante al respecto

October 13, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift | The Eras Tour

Kevin Mazur/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

El mes de octubre del 2025 fue testigo de uno de los estrenos musicales más esperados del año: The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, uno que además escribió mientras estaba en su ambicioso Eras Tour.

Las críticas

El recibimiento de este nuevo proyecto musical no fue el esperado, siendo que es un sonido muy diferente al que las swifties están acostumbradas. La cantante y compositora, siempre utiliza su propia vida para escribir sus famosas canciones, aquí escuchamos a una Taylor feliz y más enamorada que nunca.
.
Contrario a lo que normalmente utiliza como punto de partida: Sus ex novios. Aquí hay más de una canción dedicada a su prometido Travis Kelce. Este nuevo mood decepcionó a más de uno.

La reacción de Taylor

La respuesta de Swift no se hizo esperar, y su reacción fue respetuosa y muy amble, con el toque ácido que no hace más que darle clase a su respuesta.

Si es la primera semana de estreno de mi álbum y estás mencionando mi nombre o el de mi disco, estás ayudando...
Taylor Swift.

Con una sonrisa, un semblante tranquilo y ojos pícaros, la cantante habló de cómo funciona lo que se considera exitoso en la industria musical, y es tan simple como permanecer en el radar.

Tengo respeto por las opiniones subjetivas de la gente hacia el arte. Todos tienen derecho a tener una opinión. Nuestra meta como artistas es ser un espejo, un álbum es una manera muy salvaje de mirarte a ti mismo.
Taylor Swift.

Finalmente, Taylor Swift a pesar de las críticas, continúa siendo un fenómeno, al anunciar que sacará una mini serie documental del detrás de cámaras de su álbum en Disney + este próximo 12 de diciembre.

Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg
Entretenimiento
Nicole Kidman habla sobre los cambios que han ocurrido en su vida
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-desalojada-de-su-casa-en-miami.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-hijos.jpeg
Entretenimiento
Quiénes son los dos hijos adoptivos de Diane Keaton
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-justin-trudeau-besandose.jpg
Entretenimiento
Katy Perry y Justin Trudeau son captados besándose a bordo de un yate
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pelicula-annie-hall-diane-keaton.jpeg
Entretenimiento
Dónde y por qué ver Annie Hall, la cinta con la que Diane Keaton ganó un Oscar
La película del año 1977 que protagonizó Diana con Woody Allen, ha sido clave en la historia del cine estadounidense
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg
Entretenimiento
Revelan detalles de la muerte de Diane Keaton a los 79 años
El mundo del cine despide a la actriz ganadora del Oscar por “Annie Hall”
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-fernando-reina.jpg
Entretenimiento
Fernando Reina defiende a Galilea Montijo de críticas por su fiesta
El empresario hizo frente a los comentarios que recibió la conductora por llevar a su hijo Mateo de 13 años de edad a la fiesta que organizó para los participantes de la Casa de los Famosos México
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Este es el video musical en el que Diane Keaton sale con Justin Bieber
Entretenimiento
Este es el conmovedor video musical de Justin Bieber protagonizado por Diane Keaton
Una historia de duelo y amor protagonizado por Diane Keaton, en el emotivo video musical junto a Justin Bieber
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
angelina-jolie-habla-de-su-divorciojpg
Entretenimiento
Angelina Jolie habla como nunca de su divorcio con Brad Pitt
La actriz dijo que su divorcio fue “difícil y traumático”
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez