Fernando Reina defiende a Galilea Montijo de críticas por su fiesta

Tras el final de la tercera temporada del reality, la conductora Galilea Montijo organizó una fiesta para reunir a los participantes de La Casa de los Famosos, sin embargo, Galilea recibió críticas por llevar a su hijo menor de edad a la fiesta.

El padre del niño y exesposo de Galilea rompió el silencio en redes sociales y opinó al respecto de la presencia de su hijo en el festejo.

Visiblemente molesto, Fernando Reina respondió a la pregunta de una usuaria en internet, "¿Por qué Gali llevó a tu hijo a un lugar que no era para su edad?”. Fernando dejó en claro que la conductora tomó las medidas necesarias para que su hijo pudiera estar en la celebración.

"¿Y tú cómo sabes que no era un lugar para su edad?, Gali cerró un lugar para hacer un evento donde hubo otros chavos además de él, no estaba abierto al público, era un lugar solamente para gente invitada y uno que otro chismoso que lo vio en redes sociales y que tiene opiniones sin fundamentos”, expresó.

Galilea Montijo compartió fotos de la fiesta en sus redes sociales, donde dejó ver lo bien que la pasó junto a sus invitados y especialmente con su hijo, quien pudo conocer a su “gallo” Abelito.

Fernando también aprovechó para comentar que a pesar de que Mateo vive con él en Acapulco, no requiere apoyo económico de Galila. “Gracias a Dios estamos muy bien económicamente tanto su mamá como yo y cada quien su rollo. Galilea es mi exesposa y es mi amiga”.