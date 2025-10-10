Suscríbete
Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans después de 30 años y desata polémica

La cantante anunció el regreso de Jeans a los escenarios, por lo que Bobo Producciones informó que JNS no será parte de ese proyecto

October 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
JNS se deslindó del regreso de Jeans anunciado por Paty Sirvent, la fundadora del grupo musical que anunció el regreso de Jeans para celebrar 30 años de su formación.

Jeans, era uno de los grupos juveniles más reconocidos en los años 90’s, y a lo largo del tiempo se han presentado en diversos escenarios.

En un inesperado giro, afirmó en su cuenta oficial que el nombre “JNS”, al ser un derivado de Jeans, es de su propiedad, por lo que Bobo Producciones, Angie Taddei, Melissa López y Regina Murgía-actuales integrantes de JNS- han estado usando el nombre sin autorización desde hace años.

“Como es sabido, el nombre artístico ‘Jeans’ es de la titularidad original del señor Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió todos los derechos correspondientes de dicho nombre a su hija Patricia Sirvent. El cuanto al uso del nombre ‘JNS’, el 16 de julio de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, resolvió la nulidad del derecho de uso por parte de Bobo Producciones. A partir de esa fecha, dichas empresas quedaron legalmente impedidas para utilizar la denominación ‘JNS”. En noviembre de 2021, se notificó a las partes mencionadas ante notario público solicitándoles abstenerse de utilizar dicha denominación ‘JNS’, se lee en el comunicado difundido en la cuenta de Instagram de Jeans.

Según el comunicado, las intérpretes de JNS, han incurrido en un ilícito al usar un nombre registrado ante Indautor que no les pertenece. “Lamentamos cualquier confusión que esta situación haya podido generar, pero es importante aclarar que se ha utilizado indebidamente el nombre artístico ‘JNS’ por más de cuatro años”.

Ante el anuncio de Paty, la empresa propiedad de Ari Borovoy, difundió que el actual grupo JNS no mantiene ninguna relación con el proyecto anunciado por Sirvent.

La empresa advirtió que el nombre JNS no puede ser utilizado en ningún proyecto o comunicación sin la autorización expresa y por escrito de Bobo Producciones.

El comunicado alertó que cualquier uso no autorizado de la marca, podría derivar en acciones legales.

