Revelan cómo sería la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de que Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez con el anillo más caro de las celebridades, valuado en millones de euros, se dice que la pareja está planeando cada detalle de su boda que celebrarán el próximo año.

Según reportes del programa Telemundo, la pareja está tomando en cuenta llevar a cabo su enlace matrimonial en septiembre, sin embargo, sería una boda privada, Madeira, Portugal, un exclusivo archipiélago conocido como la Isla de las Flores que se caracteriza por sus hermosos paisajes.

La ceremonia tendría lugar en la Catedral de Funchal, mientras que la fiesta se realizaría en un exclusivo hotel de la isla, donde se espera que acudan los familiares y amigos de los novios, provenientes de España y Portugal. Además, no se descarta la presencia de figuras del deporte, especialmente compañeros de Cristiano Ronaldo.

A meses de anunciar su compromiso, el futbolista reveló, “siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Y a veces necesitas tiempo para date cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida”.