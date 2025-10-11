Suscríbete
Así lucen hoy los protagonistas de The Blue Lagoon, a 45 años de su estreno

Brooke Shields y Christopher Atkins marcaron a toda una generación con la polémica cinta de 1980

October 10, 2025 • 
Tania Franco
Brooke Shields

Hulton Archive/Getty Images

Estrenada en 1980, The Blue Lagoon se convirtió en un clásico inmediato por su combinación de romance, aventura y paisajes paradisíacos. La cinta contaba la historia de dos jóvenes, Emmeline (Brooke Shields, de apenas 14 años) y Richard (Christopher Atkins, de 19), quienes tras un naufragio debían sobrevivir en una isla tropical, descubriendo juntos el amor, el deseo y los retos de la adultez.

Bettmann/Bettmann Archive

La película fue tan exitosa como polémica: por un lado, fascinó con su fotografía y escenarios naturales; por el otro, generó controversia debido a la edad de Shields durante el rodaje.

Así se ven sus protagonistas hoy

A 45 años del estreno, Brooke Shields y Christopher Atkins han seguido caminos distintos, pero ambos permanecen en la memoria colectiva gracias a esta cinta que se convirtió en parte de la cultura pop.

Brooke Shields 1980 y 2025

Shields, hoy reconocida actriz y modelo, continúa activa en la industria, mientras que Atkins ha mantenido un perfil más bajo, pero siempre ligado a su legado cinematográfico.

Aunque ha pasado casi medio siglo, The Blue Lagoon sigue siendo recordada como una de las películas más comentadas de los 80, símbolo de juventud, inocencia y del despertar a la vida adulta en circunstancias extremas.

