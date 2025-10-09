Altair Jarabo cuenta qué es lo que le atrae de su esposo 19 años mayor

Altair Jarabo se casó con el empresario en 2021. A cuatro años de su boda, la actriz habló de la diferencia de edad que existe con su pareja, quien le lleva 19 años.

Altair contó que para ella no representa ningún problema, al contrario, se siente respaldada por la inteligencia y la experiencia de su esposo, que le brindan seguridad.

Durante una entrevista con Despierta América, la actriz respondió si han tenido conflictos por la edad, “cero problema, al revés, para mí es algo muy bueno, nunca lo he negado, yo me siento totalmente respaldada, en su inteligencia, en su experiencia, es mi coach”.

La intérprete aprovechó para hablar maravillas del hombre que conquistó su corazón. “Frederic es un tipazo, es un gran hombre, él sabe que lo adoro, yo cada que tengo oportunidad lo digo, es un hombre muy inteligente, muy noble cada que tiene oportunidad me dice cuánto me quiere”.

Hace unas semanas, Altair celebró el cumpleaños de su esposo, a quien le dedicó un amoroso mensaje por su cumpleaños número 58. “Feliz día, hoy cumple años el hombre más espectacular de este planeta y a quien tengo la fortuna de tener en mi vida”, escribió.