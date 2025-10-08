Suscríbete
Estilista de Luis Miguel explica qué hace el cantante para lucir espectacular

Moncho Moreno reveló el secreto detrás del cuidado del look rejuvenecido del artista

October 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El estilista de Luis Miguel contó cómo el “Sol de México”, se mantiene luciendo muy guapo y juvenil a sus 55 años. Desde que volvió a los escenarios, el artista sorprendió con su cambio de imagen que mantiene muy bien cuidado.

Moncho Moreno, su estilista personal explicó qué cuidados hay detrás del nuevo aspecto del cantante.

Su transformación estética ha sido resultado de meses de cuidado y trabajo minucioso. Según reveló Moncho, el intérprete apostó por un corte más fresco y juvenil.

El volumen y brillo de su peinado son fruto de tratamientos especiales y de un mantenimiento constante del cuerpo cabelludo con vitaminas.

El estilista explicó que Luis Miguel tiene una rutina de cuidado integral que incluye productos de alta gama y sesiones regulares para mantener la salud capilar.

Moncho también mencionó que Luis Miguel decidió cuidar cada detalle de su imagen, desde el tono bronceado de su piel hasta su estilo de vestir elegante.

Además, el artista ha adoptado hábitos más saludables para lucir radiante.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
