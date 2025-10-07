Selena Gomez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial por decisión de la cantante

Según reportes de Rob Shuter, la intérprete Selena Gomez habría solicitado un acuerdo prenupcial “sólido, bien detallado y blindado”, con el supuesto objetivo de cuidar sus derechos como actriz, productora y empresaria de Rare Beauty, su marca de productos de belleza.

De acuerdo con una de las fuentes, “no fue una decisión opcional, sino un acto de respeto hacia su trabajo y hacia su legado”.

Benny Blanco habría tomado esta decisión de la mejor manera, según dicha fuente, el productor lo entendió como “un acto de madurez”.

“Él estuvo completamente de acuerdo. Ama a Selena, respeta su historia y no hubo ningún problema... en matrimonios de celebridades de esta escala, el amor y la ley deben coexistir”.

Selena Gomez habría tomado la decisión de solicitar el contrato prenupcial con cláusulas específicas para proteger su carrera y todo lo que ha construido antes de casarse con el productor.

A pesar de lo enamorada que está de Benny, la cantante no está dispuesta a poner en juego toda su fortuna, por lo que antes de la boda, hubo condiciones.

Aunque los detalles del acuerdo no han sido revelados, los rumores apuntan a que el contrato cubre, los derechos de autor del catálogo musical de Selena, ingresos futuros por sus proyectos como actriz, la propiedad y ganancias de su marca de belleza y bienes inmuebles adquiridos antes de casarse.