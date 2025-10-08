Timothée Chalamet impacta con su nuevo corte; así luce

Timothée Chalamet cambió de look radicalmente y luce irreconocible. El famoso actor sorprendió a sus fans en la proyección de su última película, Marty Supreme, en el Festival de Cine de Nueva York 2025, con su nuevo look que puso fin a su era con pelo chino.

Su melena castaña con chinos era uno de sus principales atractivos, sin embargo, Chalamet decidió que era momento de un cambio de imagen.

En la presentación de su nuevo proyecto cinematográfico, el intérprete se dejó ver completamente rapado, mientras posaba muy sonriente junto al director de la cinta.

Para la ocasión, Chalamet lució unos pantalones anchos de cuerpo, una chamarra biker del mismo material y una sudadera negra debajo, unas botas en tono café y un reloj con correa de piel a juego.

Su nuevo corte es todo un cambio, ya última vez que lo vimos con su pelo largo y esponjoso fue en mayo, cuando salió con Kylie Jenner en Nueva York.

Ahora, todas las miradas están puestas en él, tanto por su nuevo estilo como porque Jenner regresó de París Fashion Week para apoyarlo en secreto.

