Suscríbete
Entretenimiento

Timothée Chalamet impacta con su nuevo corte; así luce

El actor le dijo adiós a sus chinos y se rapó la cabeza

October 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
timothee-chalamet-look.jpeg

Timothée Chalamet cambió de look radicalmente y luce irreconocible. El famoso actor sorprendió a sus fans en la proyección de su última película, Marty Supreme, en el Festival de Cine de Nueva York 2025, con su nuevo look que puso fin a su era con pelo chino.

Su melena castaña con chinos era uno de sus principales atractivos, sin embargo, Chalamet decidió que era momento de un cambio de imagen.

En la presentación de su nuevo proyecto cinematográfico, el intérprete se dejó ver completamente rapado, mientras posaba muy sonriente junto al director de la cinta.

timothee-chalamet-nuevo-look.jpeg

Para la ocasión, Chalamet lució unos pantalones anchos de cuerpo, una chamarra biker del mismo material y una sudadera negra debajo, unas botas en tono café y un reloj con correa de piel a juego.

Su nuevo corte es todo un cambio, ya última vez que lo vimos con su pelo largo y esponjoso fue en mayo, cuando salió con Kylie Jenner en Nueva York.

Ahora, todas las miradas están puestas en él, tanto por su nuevo estilo como porque Jenner regresó de París Fashion Week para apoyarlo en secreto.

Timothée Chalamet
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Gavin Casalegno comparte su secreto de belleza
Entretenimiento
Gavin Casalegno revela su secreto de belleza
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
mauricio-martinez-actor-cancer-por-quinta-vez.jpeg
Entretenimiento
El actor Mauricio Martínez revela que lucha contra el cáncer por quinta vez
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-cumpleaños-22.jpeg
Entretenimiento
Ángela Aguilar recibe su primer regalo de cumpleaños
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-gonzalez-iñarritu-arriaga-amores-perros.jpeg
Entretenimiento
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu se reconcilian en la celebración de los 25 años de “Amores perros”
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chanel-celebridades.jpeg
Entretenimiento
Las celebs invitadas al debut de Matthieu Blazy como director creativo de Chanel
Paris Fashion Week cerró con broche de oro con el desfile de la nueva colección de la firma de moda francesa
October 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-benny-blanco-acuerdo-prenupcialjpg
Entretenimiento
Selena Gomez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial por decisión de la cantante
La pareja que se casó hace unas semanas, habría firmado un acuerdo para blindar su patrimonio
October 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ceci de la Cueva y Danna - Wicked
Entretenimiento
Así cambió la percepción de Ceci de la Cueva sobre Danna en el musical Wicked
La actriz recordó cómo pasó de los prejuicios a construir una amistad entrañable con Danna gracias a Wicked
October 06, 2025
 · 
Tania Franco
kimberly-actriz-muere-greys-anatomy.jpeg
Entretenimiento
Muere actriz de “Grey’s Anatomy” y “Big Bang Theory” a los 52 años
La actriz estadounidense recordada por su papel como la directora Belinda Brown en “Vice Principals” murió, según confirmó su esposo , el actor Chester Gregory
October 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-vestido.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo luce elegante vestido en la final de La Casa de los Famosos México
La conductora cerró con broche de oro la gran final del famoso reality que ganó Aldo de Nigris
October 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez