Entretenimiento

Las celebs invitadas al debut de Matthieu Blazy como director creativo de Chanel

Paris Fashion Week cerró con broche de oro con el desfile de la nueva colección de la firma de moda francesa

October 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
chanel-celebridades.jpeg

El desfile Primavera Verano 2027 de Chanel incluyó prendas de tweed con un giro moderno y elegante, que se reinventó con versiones amplias y botones joya, además de faldas que flotaban como si desafiaran la gravedad y chaquetas estructuradas que evocaban la fuerza de una armadura ligera. Fue el pasado diciembre cuando Chanel anunció que Matthieu sustituía a Virginie Viard como director creativo de la casa.

Este desfile que se llevó a cabo en el Grand Palais marcó el inicio de una nueva era para la maison, presentando una propuesta que busca capturar la energía renovada del estudio y reafirmar el espíritu eterno de la casa fundada por Coco Chanel.

Como era de esperarse, celebridades como Nicole Kidman y sus hijas, Penélope Cruz, Margot Robbie, Kendall Jenner y más, estuvieron en primera fila del show.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
