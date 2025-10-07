Las celebs invitadas al debut de Matthieu Blazy como director creativo de Chanel

El desfile Primavera Verano 2027 de Chanel incluyó prendas de tweed con un giro moderno y elegante, que se reinventó con versiones amplias y botones joya, además de faldas que flotaban como si desafiaran la gravedad y chaquetas estructuradas que evocaban la fuerza de una armadura ligera. Fue el pasado diciembre cuando Chanel anunció que Matthieu sustituía a Virginie Viard como director creativo de la casa.

Este desfile que se llevó a cabo en el Grand Palais marcó el inicio de una nueva era para la maison, presentando una propuesta que busca capturar la energía renovada del estudio y reafirmar el espíritu eterno de la casa fundada por Coco Chanel.

Como era de esperarse, celebridades como Nicole Kidman y sus hijas, Penélope Cruz, Margot Robbie, Kendall Jenner y más, estuvieron en primera fila del show.