Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel

¡Aeropuertos, playas, supermercados y hasta un cohete espacial! repasamos los montajes más espectaculares que Karl Lagerfeld hizo durante su era en Chanel.

October 06, 2025 • 
Tania Franco
Los 5 desfiles más extravagantes de Karl Lagerfeld en Chanel

Mark Mainz

Karl Lagerfeld no solo reinventó la moda de Chanel, también revolucionó la manera en la que se conciben los desfiles. Sus presentaciones en el Grand Palais de París trascendieron la pasarela para convertirse en escenarios teatrales donde la moda y el espectáculo eran uno mismo. Aquí repasamos los cinco shows más extravagantes que marcaron la historia de la maison.

1. Chanel en la playa

Para la colección primavera-verano 2019, Lagerfeld convirtió el Grand Palais en una playa artificial con arena blanca, olas y un cielo azul de escenografía. Las modelos caminaron descalzas, con looks que reinterpretaron el tweed y los clásicos de Chanel en clave relajada. Fue uno de los últimos desfiles que el káiser de la moda presentó antes de su partida.

Chanel en la playa (Spring/Summer 2019)

Victor Boyko/Getty Images

2. El aeropuerto de Chanel

En 2016, el Grand Palais se transformó en un aeropuerto futurista con mostradores de check-in, pantallas de embarque y sillas de sala de espera. Lagerfeld jugó con la idea de un viaje chic en primera clase, donde los pasajeros vestían trajes de tweed, gafas de sol XL y maletas con el logo de la maison. Una verdadera oda al lifestyle del lujo.

El aeropuerto de Chanel (Spring/Summer 2016)

Pascal Le Segretain/Getty Images

3. El supermercado de lujo

Probablemente uno de los shows más comentados de Chanel: Lagerfeld recreó un supermercado completo, con pasillos llenos de productos de marca Chanel. Las modelos caminaron entre los estantes como si estuvieran de compras, luciendo conjuntos coloridos y sneakers que se volvieron tendencia instantánea.

El supermercado de lujo (Fall 2014)

Catwalking/Getty Images

4. El cohete espacial de Chanel

Considerado por muchos como el desfile más espectacular de Lagerfeld, la pasarela otoño-invierno 2017 presentó un cohete Chanel de 35 metros dentro del Grand Palais. Al final del show, el cohete simuló despegar en medio de humo y luces, dejando a todos boquiabiertos. Una metáfora del lujo que apunta a las estrellas.

El cohete espacial de Chanel

Catwalking/Getty Images

5. Chanel y el mundo

En 2013, Karl instaló un globo terráqueo gigante en el centro del Grand Palais. Las modelos desfilaron alrededor del planeta iluminado, mientras las sedes de Chanel en el mundo aparecían marcadas con pequeñas luces. Un recordatorio visual de la expansión global y el poder universal de la maison.

Chanel y el mundo - Paris Fashion Week 2013

Penske Media/Penske Media via Getty Images

Karl Lagerfeld no solo fue un director creativo, fue un verdadero arquitecto de sueños. Desde playas hasta cohetes, cada desfile de Chanel bajo su mando se convirtió en un espectáculo inolvidable que elevó la moda a una experiencia cultural. Su legado sigue vivo, demostrando que la moda puede ser tan grandiosa como el escenario que la rodea.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
