Moda

Danna se convierte en la nueva embajadora de esta firma de joyería

Esta alianza promete una nueva etapa que celebra la autoexpresión, la autenticidad y la conexión personal

November 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Para este gran anuncio, Danna posa con las piezas de Pandora Talisman, una colección que redefine los símbolos clásicos con diseños contemporáneos. Grabadas con inspiradoras inscripciones como Virtus (“fuerza”) y Amor vincitomnia (“el amor todo lo conquista”), estas joyas representan el espíritu de Pandora, y también la visión de la artista: celebrar la autenticidad, la evolución y la conexión con aquello que nos inspira.

Esta unión es la prueba de que el estilo y la autenticidad son la combinación perfecta. Se aproxima una etapa brillante y llena de sorpresas junto a Danna y Pandora.

“Me identifico con Pandora ya que es una marca que promueve la libertad de ser tú misma. Me gusta que cada pieza tiene un significado y una intención que uno le entrega con la historia que le pertenece. Esta colaboración se siente muy natural y llega en un momento muy especial, donde me siento más segura, más fuerte y más auténtica que nunca”, compartió Danna.

La creatividad y autenticidad se unen en esta colaboración, donde Danna y Pandora comparten una misma visión: transformar la joyería en una forma de expresión que celebra la fuerza y la libertad personal.

La colaboración con Danna marca el inicio de una nueva etapa para Pandora en México y Latinoamerica, fortaleciendo su vínculo con la cultura contemporánea y consolidando su visión de crear joyas que trascienden el diseño para convertirse en símbolos de identidad, libertad y conexión.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
