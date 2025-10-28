Suscríbete
Moda

Isabel Burr se viste de novia y llega con todo para ganar

Con una carrera que ha ido de la comedia al drama, Isabel Burr se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de su generación, gracias a su impecable trabajo en la pantalla chica. Para esta sesión de fotos, la actriz se metió en personaje e interpretó a una (o a varias mujeres) que sueñan con llegar de blanco hasta el altar… Y nos convenció.


October 27, 2025 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Isabel-Burr-primer-look-de-novia

Isabel-Burr-primer-look-vestida-de-novia

Vestido: Pronovias, modelo Betje
Tressor Joyeros
Ramo: @olivia_floreria

Dar vida a Adela Huerta en Señoras Mal (el spin-off de la exitosa serie Niñas Mal), significó un regreso a sus raíces y una oportunidad de reconectarse con el personaje que marcó su primer gran protagónico. “Ha sido interesante dar vida a una mujer imperfecta que ha crecido similar a mí, con cosas con las que me identifico y cosas con las que no”, compartió la actriz.

Esta producción marcó un antes y un después en su carrera, en la que con el tiempo llegaron personajes como Virginia de la Mora, en la tercera temporada de la exitosa serie de Manolo Caro, La Casa de las Flores, donde interpretó a una joven Verónica Castro, o Caro, de Welcome al Norte, un personaje pin-up con acento de Tijuana y una actitud completamente distinta a lo que había hecho hasta entonces.

Isabel-Burr-segundo-look

Isabel-Burr-segundo-look

Vestido: Pronovias, modelo Beegold
Tressor Joyeros

“Todos los personajes son un reto, desde cómo caminan y cómo se ríen, hasta su actitud”, explica la actriz, quien considera a todos ellos como unos especie de maestros de vida. “El aprendizaje más grande que me han dejado es que todo es posible si luchas por tus sueños, te preparas y te encaminas”.

Hace aproximadamente un año, Isabel vivió un momento decisivo al abrirse nuevos horizontes laborales, convertirse en guionista y lanzar su propia productora. Este paso refleja su deseo de tener más control sobre las historias que cuenta y empoderar a otras mujeres. “Veo esto como una responsabilidad y un honor. Tenemos que asegurarnos de que los personajes estén bien escritos y que no sean perfectos, para que todas nos podamos identificar”, asegura Burr.

Cuenta que cuando recibió la noticia del regreso de Adela Huerta, la emoción fue enorme. “Fue una mezcla de todo. Disfruté volverle a dar vida a esa niña que hace 15 años tuvo esta oportunidad tan grande. Ahora, lo que he aprendido en todo estos años, se refleja en este mismo personaje”.

Isabel-Burr-tercer-look-Pronovias-Tressor-Joyeros

Isabel-Burr-tercer-look

Vestido:Pronovias, modelo Eisdell
Tressor Joyeros
Ramo:@olivia_floreria

Para Isa, Adela representa historias de mujeres reales y cercanas. “Espero que el público conecte con lo que pasa con las mujeres en los 30, como relaciones y huellas de abandono, y que las quieran tal y como son”.

Además de su carrera, Isabel nos habló de su life style y vida personal, y lo hizo con la misma emoción con las que nos contó de sus personajes. Asegura que su manera de vestir es “relajada, cómoda y boho chic”, y estamos de acuerdo, aunque agregaríamos también el adjetivo “auténtica” a su larga lista de virtudes.

La imagen que proyecta es la de una mujer que apuesta por sentirse segura, más que por esas tendencias que inundan las redes sociales. Sobre el amor y su “boda ideal”, confiesa que no sabe si llegará hasta el altar, pero de lo que sí está segura es de que quiere encontrar al amor de su vida.“Mi boda ideal sería pequeña, en la playa y al atardecer, rodeada de familia, amigos y el hombre que voy a amar. Mi vestido sería ligero, de encaje, con espalda abierta y bohemio”.

Por ahora planea seguir trabajando como hasta hoy y mantenerse frente y detrás de las cámaras. “Espero que me vean seguir contando historias, tanto en las que tenga la oportunidad de actuar, como las que voy a producir y escribir”, concluye nuestra “modelo”, a quien le creemos cada palabra que sale de su boca. Después de todo es actriz, y sabe cómo usar su talento de persuasión.

cuarto look

Isabel-Burr-cuarto-look

Vestido: Pronovias, modelo Devya
Tressor Joyeros

Regina Cuevas de la Fuente
Más contenido como este
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Moda
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
October 24, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_single_16_1x1_RGB.jpg
Moda
Pandora ilumina la temporada con The Nightmare Before Christmas
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Unknown (1).jpeg
Moda
Entre flores y memorias: Bimba y Lola celebra el Día de Muertos con Pia Riverola”
October 24, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Selena Gomez revela cuál es su vestido de novia favorito
Moda
Selena Gomez revela cuál fue su vestido favorito de su boda con Benny Blanco
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
792817C01_ABC123_MODEL_eCOM_02_RGB.jpg
Moda
Pandora honra el Día de Muertos con estos charms
Este mes, Pandora abraza dos de las celebraciones más representativas de la temporada con lanzamientos que unen lo místico, lo simbólico y lo emocional: una colección inspirada en Halloween y charms conmemorativos dedicados al Día de Muertos. Dos formas de rendir homenaje a la fantasía, la memoria y los lazos que trascienden el tiempo
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
0N2A5658.jpg
Moda
Raquel Orozco inaugura el Volvo Fashion Week CDMX
Raquel Orozco celebra la esencia de la Ciudad de México con una colección vibrante y colorida que marcó el inicio del Volvo Fashion Week CDMX.
October 20, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
“Frankenstein,” Tiffany & Co.
Moda
Tiffany llega a la pantalla grande
El estreno de Frankenstein se une con el lujo de Tiffany & Co
October 20, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Cartier reafirma su vínculo con México con una colección exclusiva de alta joyería
Moda
Cartier reafirma su vínculo con México con una colección exclusiva de alta joyería
La firma presentó su nueva colección de alta joyería, celebrando la riqueza cultural mexicana, con invitados de lujo
October 15, 2025
 · 
Tania Franco
Cómo usar a tu favor los tres colores que la princesa de Gales lleva con elegancia: burgundy, amarillo y verde militar
Moda
Cómo llevar los colores otoñales al estilo de la princesa de Gales
Kate Middleton demuestra que elegir bien tu paleta de colores puede transformar tu look. Te contamos cómo aplicar estos tonos en tu día a día para resaltar tu estilo
October 15, 2025
 · 
Tania Franco