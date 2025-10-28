Isabel Burr se viste de novia y llega con todo para ganar

Dar vida a Adela Huerta en Señoras Mal (el spin-off de la exitosa serie Niñas Mal), significó un regreso a sus raíces y una oportunidad de reconectarse con el personaje que marcó su primer gran protagónico. “Ha sido interesante dar vida a una mujer imperfecta que ha crecido similar a mí, con cosas con las que me identifico y cosas con las que no”, compartió la actriz.

Esta producción marcó un antes y un después en su carrera, en la que con el tiempo llegaron personajes como Virginia de la Mora, en la tercera temporada de la exitosa serie de Manolo Caro, La Casa de las Flores, donde interpretó a una joven Verónica Castro, o Caro, de Welcome al Norte, un personaje pin-up con acento de Tijuana y una actitud completamente distinta a lo que había hecho hasta entonces.

Isabel-Burr-segundo-look Vestido: Pronovias, modelo Beegold

Tressor Joyeros

“Todos los personajes son un reto, desde cómo caminan y cómo se ríen, hasta su actitud”, explica la actriz, quien considera a todos ellos como unos especie de maestros de vida. “El aprendizaje más grande que me han dejado es que todo es posible si luchas por tus sueños, te preparas y te encaminas”.

Hace aproximadamente un año, Isabel vivió un momento decisivo al abrirse nuevos horizontes laborales, convertirse en guionista y lanzar su propia productora. Este paso refleja su deseo de tener más control sobre las historias que cuenta y empoderar a otras mujeres. “Veo esto como una responsabilidad y un honor. Tenemos que asegurarnos de que los personajes estén bien escritos y que no sean perfectos, para que todas nos podamos identificar”, asegura Burr.

Cuenta que cuando recibió la noticia del regreso de Adela Huerta, la emoción fue enorme. “Fue una mezcla de todo. Disfruté volverle a dar vida a esa niña que hace 15 años tuvo esta oportunidad tan grande. Ahora, lo que he aprendido en todo estos años, se refleja en este mismo personaje”.

Isabel-Burr-tercer-look Vestido:Pronovias, modelo Eisdell

Tressor Joyeros

Ramo:@olivia_floreria

Para Isa, Adela representa historias de mujeres reales y cercanas. “Espero que el público conecte con lo que pasa con las mujeres en los 30, como relaciones y huellas de abandono, y que las quieran tal y como son”.

Además de su carrera, Isabel nos habló de su life style y vida personal, y lo hizo con la misma emoción con las que nos contó de sus personajes. Asegura que su manera de vestir es “relajada, cómoda y boho chic”, y estamos de acuerdo, aunque agregaríamos también el adjetivo “auténtica” a su larga lista de virtudes.

La imagen que proyecta es la de una mujer que apuesta por sentirse segura, más que por esas tendencias que inundan las redes sociales. Sobre el amor y su “boda ideal”, confiesa que no sabe si llegará hasta el altar, pero de lo que sí está segura es de que quiere encontrar al amor de su vida.“Mi boda ideal sería pequeña, en la playa y al atardecer, rodeada de familia, amigos y el hombre que voy a amar. Mi vestido sería ligero, de encaje, con espalda abierta y bohemio”.

Por ahora planea seguir trabajando como hasta hoy y mantenerse frente y detrás de las cámaras. “Espero que me vean seguir contando historias, tanto en las que tenga la oportunidad de actuar, como las que voy a producir y escribir”, concluye nuestra “modelo”, a quien le creemos cada palabra que sale de su boca. Después de todo es actriz, y sabe cómo usar su talento de persuasión.