Hublot presenta dos relojes con espíritu invernal

Vuelve el ambiente invernal de Hublot. Desde el lanzamiento de las primeras ediciones del modelo Big Bang Unico Summer en 2017, Hublot ha marcado el rumbo para disfrutar de experiencias inolvidables por estaciones. Ahora el invierno es el que reclama su lugar en el ADN de la marca. Los nuevos modelos invernales están fabricados en zafiro o titanio y cerámica, presentan tonos blanco hielo y azul glaciar y combinan una apariencia de elegancia gélida con una dosis de adrenalina. El reloj dispone de una masa oscilante con un diseño único en forma de copo de nieve, visible a través del fondo de caja, un sutil guiño a la estación y firma del movimiento Unico de desarrollo interno de Hublot.
En Hublot no solo marcamos las estaciones, también las celebramos. Al igual que ocurrió con el verano, que ya se ha convertido en una tradición muy emocionante para nosotros, el invierno ocupa ahora su lugar en nuestro ADN. Las ediciones del Big Bang Unico Winter son más que relojes, constituyen una fusión entre innovación y celebración. Capturan el espíritu del invierno con un estilo atrevido y festivo, que va desde el hielo de Zermatt hasta la energía de Aspen, o desde las mañanas nevadas hasta las noches iluminadas por el fuego», ha declarado Julien Tornare, CEO de Hublot
LA EXPERIENCIA INVERNAL CONTINÚA
De noviembre a marzo, Hublot traslada el espíritu del Winter Unico a sus destinos estacionales más emblemáticos: las estaciones de esquí de Zermatt, Courchevel, Cortina, Aspen y St. Moritz. Disfrute de primicias exclusivas, eventos únicos, noches inolvidables y momentos en la nieve junto con los embajadores de Hublot, los amigos de la marca y la comunidad Hublotista.
CONOZCA LOS IMPRESCINDIBLES DEL INVIERNO
La edición Sapphire es una edición limitada a tan solo 30 unidades y destaca por el brillo transparente del zafiro, mientras que la edición Titanium Ceramic es una edición limitada a 200 unidades y cuenta con una caja de titanio ultraligera realzada con un bisel de cerámica blanca. Ambos modelos tienen un tamaño de 42 mm e incorporan el sistema One Click de Hublot con dos correas intercambiables en piel de becerro forrada de caucho blanco radiante o azul hielo, para pasar del modo pista al modo noche en cuestión de segundos.
LA PUREZA DEL ZAFIRO. EL ATREVIMIENTO DE LA CERÁMICA. LA POTENCIA DE UNICO.
La innovación no es una cuestión opcional para Hublot, sino que está integrada en todos los niveles. Desde los aspectos mecánicos hasta los estéticos, estos dos relojes fusionan materiales de vanguardia con innovaciones desarrolladas internamente y patentadas, como el movimiento UNICO y el dominio pionero del zafiro y la cerámica de alta tecnología.
En el corazón de cada modelo de la edición Big Bang Unico Winter late el movimiento UNICO HUB1280: un movimiento de desarrollo interno de última generación y una auténtica obra maestra de la manufactura protegida por 5 patentes. Cuenta con embragues oscilantes horizontales dobles, un sistema antivibración, un bloqueador de trinquete «sin fricción», un sistema de fricción de presión constante para la rueda de minutería y un mecanismo de ajuste preciso del volante.
La cerámica de alta tecnología de Hublot, que se presentó en 2018, redefinió el estándar del sector al ofrecer una dureza y una resistencia a los arañazos incomparables en una gama de colores casi ilimitada. El dominio que tiene Hublot del zafiro, que se introdujo en el año 2016, puede apreciarse en la transparencia de sus piezas. Con este diseño ligero y ultrarresistente, la marca no solo ha impulsado la transparencia, sino que ha inventado nuevos colores de zafiro y ha perfeccionado el mecanizado para lograr mayor pureza y durabilidad. Los materiales de Hublot son tan atrevidos como la propia marca, han sido diseñados para ofrecer un gran rendimiento y su fabricación los hace duraderos.
El modelo Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic, con una edición limitada a 200 unidades, y la edición Sapphire, con tan solo 30 unidades, están disponibles en puntos de venta Hublot seleccionados.