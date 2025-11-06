Kanye West anuncia concierto en la Ciudad de México

Kanye West ofrecerá un concierto el 30 de enero del año 2026, siendo la única fecha en la que actuará. El rapero es famoso por sus canciones exitosas como “Flashing Lights”, “Runaway” y “Fade”.

Aunque su vida ha estado llena de polémicas, el artista sigue siendo uno de los raperos más relevantes en la industria musical.

El rapero, productor y diseñador, ahora conocido como Ye, volverá luego de su última visita al país en 2008 con el tour Glow in the dark, cuando dio dos conciertos, uno en Monterrey y otro en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana.

Actualmente, ya está disponible el pre-registro de boletos en el portal oficial del evento www.yemexicocity.com, lo que permitirá acceder a la preventa tan pronto como se habilite. Aún no se han anunciado las fechas de venta general, pero es probable que se gestione a través de Ticketmaster.

Aunque no se ha revelado el setlist oficial para esta fecha, podría incluir una mezcla de temas clásicos y recientes como: “Stronger”, “Gold Digger”, “Runaway” y más.

Con un espectáculo que promete una puesta en escena monumental y un repaso por sus mayores éxitos, el concierto apunta a ser uno de los más esperados del año.