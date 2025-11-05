Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans

Meses después de la controversia que generó su campaña para una marca de Jeans, Sydney Sweeney finalmente ha dado su versión. La actriz, conocida por su papel en Euphoria, habló sobre la experiencia y cómo vivió el inesperado impacto mediático de un comercial que, según ella, fue malinterpretado.

Hice un anuncio de jeans. La reacción definitivamente fue una sorpresa, pero… amo los jeans. Es lo único que uso. Literalmente vivo en jeans y camiseta todos los días. Sydney Sweeney.

La campaña, titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, fue criticada por su juego de palabras entre “jeans” y “genes”, lo que algunos usuarios consideraron una referencia de mal gusto. Sin embargo, para la actriz, el mensaje nunca tuvo esa intención: era simplemente una celebración de una prenda icónica.

Cuando el periodista le recordó que incluso el presidente de Estados Unidos llegó a defender la campaña en redes sociales, Sweeney respondió con naturalidad y sin remordimiento.

Fue surreal. Sydney Sweeney.

Lejos de las interpretaciones y la polémica, Sydney Sweeney parece haber dejado atrás aquel episodio que, sin proponérselo, la convirtió en el centro de uno de los debates publicitarios más virales del año.