Suscríbete
Entretenimiento

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans

Meses después del revuelo del anuncio que para algunos, fue considerado ofensivo, la actriz habla por primera vez sobre la reacción global

November 05, 2025 • 
Tania Franco
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de jeans

Karwai Tang/WireImage

Meses después de la controversia que generó su campaña para una marca de Jeans, Sydney Sweeney finalmente ha dado su versión. La actriz, conocida por su papel en Euphoria, habló sobre la experiencia y cómo vivió el inesperado impacto mediático de un comercial que, según ella, fue malinterpretado.

Hice un anuncio de jeans. La reacción definitivamente fue una sorpresa, pero… amo los jeans. Es lo único que uso. Literalmente vivo en jeans y camiseta todos los días.
Sydney Sweeney.

La campaña, titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, fue criticada por su juego de palabras entre “jeans” y “genes”, lo que algunos usuarios consideraron una referencia de mal gusto. Sin embargo, para la actriz, el mensaje nunca tuvo esa intención: era simplemente una celebración de una prenda icónica.

Cuando el periodista le recordó que incluso el presidente de Estados Unidos llegó a defender la campaña en redes sociales, Sweeney respondió con naturalidad y sin remordimiento.

Fue surreal.
Sydney Sweeney.

Lejos de las interpretaciones y la polémica, Sydney Sweeney parece haber dejado atrás aquel episodio que, sin proponérselo, la convirtió en el centro de uno de los debates publicitarios más virales del año.

Sydney Sweeney
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están buscando ser papás por segunda vez
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jose-Ramon-Calzada
Entretenimiento
El comediante, José Ramón Calzada, nos platica como llegó a ser la sensación de Internet
November 04, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
Las películas más taquilleras de la historia
Entretenimiento
Las 10 películas más taquilleras de la historia
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
dakota-johnson-nuevo-romancejpg
Entretenimiento
Dakota Johnson se da una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Chris Martin
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fátima Bosch alza la voz en Tailandia, "Lo que hizo el director no es respetuoso"
Entretenimiento
Fátima Bosch alza la voz en Tailandia, “Lo que hizo el director no es respetuoso”
Concursante mexicana de Miss Universo se defiende de los comentarios ofensivos públicos que hizo el director
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
cristian-castro-y-mariela-sanchez-se-van-a-casar-fecha-de-la-boda.jpg
Entretenimiento
Cristian Castro anuncia la fecha de su boda con Mariela Sánchez
El hijo de Verónica Castro reveló que pronto se casará con Mariela Sánchez
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-se-separaron-esto-dijo.jpg
Entretenimiento
La actriz Yadhira Carrillo confirma su divorcio con Juan Collado
Tras meses de rumores sobre el estado del matrimonio de la actriz, por primera vez se refirió al abogado como su exesposo
November 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El reencuentro Charlotte York y Trey - Sex & The City
Entretenimiento
¡El reencuentro más esperado de 2 actores de Sex & The City! El video que sacudió las redes
La inigualable Charlotte York, se reencontró 25 años después con el actor que interpretaba a su esposo en la serie
November 04, 2025
 · 
Tania Franco
James Corden confiesa su problema con Halloween
Entretenimiento
James Corden confiesa cuál es su problema con Halloween
El presentador británico explicó por qué no disfruta la celebración como los estadounidenses
November 04, 2025
 · 
Tania Franco