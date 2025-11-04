Suscríbete
Las 10 películas más taquilleras de la historia

Estos éxitos de taquilla cambiaron la historia del cine y por su fama, pasarán a la historia como clásicos del cine

November 04, 2025 • 
Tania Franco
Las películas más taquilleras de la historia

El cine ha tenido grandes hitos en los últimos años, con una recuperación paulatina después de la pandemia, las películas que han marcado historia son las que de manera masiva, generaron el interés suficiente en la audiencia como para compara un boleto.

1. Avatar (2009) – $2.92 mil millones

Dirigida por James Cameron, esta épica de ciencia ficción revolucionó el cine 3D y sigue imbatible en la cima.

2. Avengers: Endgame (2019) – $2.80 mil millones

La culminación del universo cinematográfico de Marvel, un evento global que reunió a todos los superhéroes en una sola batalla.

3. Avatar: The Way of Water (2022) – $2.32 mil millones

La esperada secuela volvió a demostrar el poder visual de Cameron y el atractivo de Pandora.

4. Titanic (1997) – $2.26 mil millones

Un clásico romántico y trágico que sigue emocionando a generaciones, también dirigido por Cameron y protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

5. Ne Zha 2 (2024) – $2.09 mil millones

La animación china que sorprendió al mundo, consolidando la fuerza del cine asiático en el mercado global.

6. Star Wars: The Force Awakens (2015) – $2.07 mil millones

El regreso triunfal de la saga galáctica más icónica de la historia.

7. Avengers: Infinity War (2018) – $2.05 mil millones

El penúltimo capítulo antes del desenlace de Endgame, con Thanos como el villano más recordado de Marvel.

8. Spider-Man: No Way Home (2021) – $1.92 mil millones

El multiverso de Marvel y Sony emocionó a fans de todas las generaciones con los tres Spider-Man en pantalla.

9. Inside Out 2 (2024) – $1.70 mil millones

Pixar repite éxito con una secuela emocional y profunda sobre el crecimiento interior.

10. Jurassic World (2015) – $1.67 mil millones

La nostalgia por los dinosaurios revivió una de las franquicias más queridas del cine.

Es interesante ver el alcance que tienen históricamente las películas de superhéroes, también es importante tomar en cuenta en el ranking está actualizado hasta el 2025 y no toma en cuenta datos de vistas en plataformas de streaming, sino que únicamente los boletos comprados para disfrutarlas en la pantalla grande.

películas ganadoras
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
