Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Un juez federal de Nueva York dio por terminada la demanda de 400 millones de dólares de Justin contra Blake, en medio de un conflicto que se originó por las acusaciones de la actriz de conducta inapropiada tras el rodaje de “It Ends with Us”.

La actriz alegó que el actor emprendió una campaña de difamación en su contra, mientras que Baldoni negó categóricamente las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria en la que lo acompañó su productora Wayfarer Studios.

En tanto, un juez dictaminó el 31 de octubre que el caso quedaba cerrado al no haber sido presentado ningún nuevo escrito tras la desestimación inicial en junio. En aquel momento, la corte ya había rechazado tanto la contrademanda de Baldoni como una demanda separada por 250 millones de dólares contra The New York Times.

Con esta resolución, Blake Lively obtiene una victoria clave en la disputa, aunque su demanda original contra Baldoni sigue activa. El juicio podría celebrarse en marzo de 2026.

