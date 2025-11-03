Suscríbete
Entretenimiento

Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Se dio a conocer que la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni contra Blake Lively fue formalmente desestimada por un juez después de que no se presentara una reclamación modificada antes de la fecha límite

November 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Blake Lively y Justin Baldoni (2).jpg

El juicio de Blake Lively y Justin Baldoni ya tiene fecha

Instagram @itendswithusmovie

Un juez federal de Nueva York dio por terminada la demanda de 400 millones de dólares de Justin contra Blake, en medio de un conflicto que se originó por las acusaciones de la actriz de conducta inapropiada tras el rodaje de “It Ends with Us”.

La actriz alegó que el actor emprendió una campaña de difamación en su contra, mientras que Baldoni negó categóricamente las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria en la que lo acompañó su productora Wayfarer Studios.

En tanto, un juez dictaminó el 31 de octubre que el caso quedaba cerrado al no haber sido presentado ningún nuevo escrito tras la desestimación inicial en junio. En aquel momento, la corte ya había rechazado tanto la contrademanda de Baldoni como una demanda separada por 250 millones de dólares contra The New York Times.

Con esta resolución, Blake Lively obtiene una victoria clave en la disputa, aunque su demanda original contra Baldoni sigue activa. El juicio podría celebrarse en marzo de 2026.

Blake Lively Justin Baldoni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karolg-san-miguel-de-allende.jpeg
Entretenimiento
Karol G festejó el Día de Muertos en San Miguel de Allende
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-gabriel-abuso-serie-netflixjpg
Entretenimiento
Documental de Juan Gabriel revela que fue víctima de abuso a los 13 años
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-cruise-ana-de-armas-terminan-su-relacion.jpg
Entretenimiento
Ana de Armas y Tom Cruise habrían terminado su romance por estos motivos
November 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween
Entretenimiento
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween
Jack Blues Bieber vivió su primer Halloween de la manera más épica, con un disfraz que emocionó a todas las ‘Beliebers’
November 01, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-televisaunivision.jpg
Entretenimiento
Shakira se presentó en el “Upfront 2026" de TelevisaUnivision
TelevisaUnivision celebró su Upfront 2026, en el que presentó sus logros y audiencias en el 2025, año en que rompió récords en México, y sus eventos más relevantes para el 2026
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png
Entretenimiento
Llega a los cines “Mátate, amor” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson
Noviembre llega con grandes estrenos a MUBI, destaca el ciclo en honor al estreno en cines de MÁTATE, AMOR que incluye una selección especial de películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Robert Pattinson y Sissy Spacek.
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-hombre-con-el-que-salio-a-bodajpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta levanta rumores de romance tras aparecer junto a este joven en una boda
Te contamos quién es Luis Carlos Origel, el hombre que acompañó a la conductora a la boda de la hija de Martha Carrillo en Tepoztlán
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
billie-eilish-multimillonarios
Entretenimiento
Billie Eilish lanza contundente mensaje a multimillonarios
La cantante hizo un llamado a los multimillonarios a donar su dinero
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez