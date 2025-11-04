Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están buscando ser papás por segunda vez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez podrían convertirse en padres por segunda vez, luego de que la conductora compartió sus deseos sobre la maternidad.

La también empresaria declaró que ella y su esposo sueñan con tener otro hijo. “Eso me encantaría, es un sueño que lo tenemos ahí muy presente, y ojalá que se nos cumpla próximamente”, dijo en una entrevista.

Mientras, la pareja planea darle un hermanito a su pequeño hijo, ambos disfrutan de una gran etapa en el ámbito profesional, pues mientras el cantante impulsa proyectos musicales y como empresario en Huamantla, Cynthia se prepara para lanzar una nueva línea de productos de cuidado de la piel.

Cynthia compartió que ambos se apoyan en sus proyectos, y compartió su entusiasmo detalles sobre el nuevo disco de su esposo titulado VIDA, un proyecto en el que estuvo involucrada desde sus inicios, el cual rinde homenaje al Día de Muertos, a través de canciones compuestas por el propio artista, “siempre apoyándolo, siempre con la familia unida... creo que esa es la base de nuestra vida, de la fortaleza que tenemos como pareja, como familia, como artistas”.

La pareja que está casada desde hace tres años, y juntos han sabido equilibrar su vida personal con sus proyectos personales. Cynthia dijo que es la fan número 1 de Rivera, “yo vi cómo se fue construyendo su nuevo disco con todo el corazón, con todo el amor... yo soy el público, soy fan, soy riverista, entonces lo estoy gozando mucho”.