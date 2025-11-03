Suscríbete
Entretenimiento

¿Por qué Justin Bieber no haría una gira de su último álbum SWAG?

El cantante canadiense sorprendió con declaraciones que ponen en duda un tour mundial de su nueva era musical

November 03, 2025 • 
Tania Franco
Cassy Athena/Getty Images

Parece que los fans tendrán que esperar un poco más para ver a Justin Bieber en un tour mundial. Según sus recientes declaraciones, el cantante estaría dejando atrás las giras tradicionales, aquellas en las que recorría el mundo entero durante meses.

La nueva etapa de SWAG apostaría por conciertos únicos o residencias breves en ciudades seleccionadas, en lugar de un recorrido de dos años como en sus pasadas eras.

Esta decisión refleja el momento actual del artista: más enfocado en disfrutar su música sin el desgaste físico de una gira, además del primer año de vida de su hijo. Por ahora, la única oportunidad confirmada para escuchar en vivo los temas de SWAG será en el Festival Coachella, donde se espera su participación estelar.

Mientras tanto, el público mantiene la esperanza de que Bieber sorprenda con fechas especiales… incluso si el gran tour tarda un poco más en llegar.

Justin Bieber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
