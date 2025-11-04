Suscríbete
Fátima Bosch alza la voz en Tailandia, “Lo que hizo el director no es respetuoso”

Concursante mexicana de Miss Universo se defiende de los comentarios ofensivos públicos que hizo el director

November 04, 2025 • 
Tania Franco
La concursante mexicana Fátima Bosch enciende las redes sociales debido a un video viral, donde recibió maltrato verbal público por parte de Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia y director ejecutivo de la organización Miss Universo.

El inicio de la polémica

Todo comenzó cuando Nawat, en un evento público de Tailandia, llamó en el micrófono a la modelo tabasqueña que representa a México en Miss Universo. La razón de su molestia es que Fátima no habría compartido en sus redes sociales nada del certamen.

Él no la dejaba hablar y la situación escaló a tal punto que Itsaragrisil llamó a seguridad. Lo que causó molestias en el lugar, antes de ser escoltada afuera, Bosch habló del derecho femenino a alzar la voz.

Lo que hizo el director no fue respetuoso, me llamó tonta por tener problemas con la organización.
Fátima Bosch.

¿Qué ha dicho Fátima Bosch?

Cuando Fátima fue escoltada afuera, después de ser silenciada, varias concursantes salieron del lugar, en sororidad por su compañera mexicana. Afuera, y después de que la situación se enfriara un poco, la concursante se pronunció:

Solo decirle a todo mi país que aquí estoy y que no tengo miedo de alzar mi voz, estoy más fuerte que nunca. Estamos en el Siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí para ser una voz para todas las mujeres.
Fátima Bosch.

La modelo se veía conmovida, entre lágrimas se escuchaban los gritos “Viva México”, a lo que ella se vio agradecida. Sin duda, un momento que pasará a la historia de Miss Universo, donde Fátima cometió un acto revolucionario al alzar su propia voz.

