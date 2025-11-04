¡El reencuentro más esperado de 2 actores de Sex & The City! El video que sacudió las redes

Durante las temporadas 3 y 4 de la exitosa serie “Sex & The City”, el personaje de Charlotte York se ve envuelta en un complicado romance con Trey MacDougal, un hombre con una familia de alta sociedad newyorkina.

En teoría, Trey cumplía con todos los requisitos que Charlotte buscaba en un marido, sin embargo, después de un par de años ambos decidieron terminar su matrimonio en muy buenos términos.

Mientras, en la vida real, 25 años después nos regalaron un momento icónico, los actores Kyle MacLachlan y Kristin Davisse juntaron a hacer un trend para TikTok.