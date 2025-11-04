Suscríbete
Entretenimiento

El comediante, José Ramón Calzada, nos platica como llegó a ser la sensación de Internet

Mejor conocido como José Ramones, el popular comediante que ha conquistado las redes sociales.

November 04, 2025 • 
Camila Torre Forcén
Mauricio López

En el mundo del humor, no todos los caminos son iguales. Algunos encuentran su voz en el monólogo, mientras que otros, en la parodia, como es el caso de José, quien aunque descubrió su talento para la comedia desde una edad temprana, no fue hasta la pandemia que notó que su capacidad para hacer reír a la gente era ya parte de vocación.

“Me acuerdo que de muy chico me gustaba imitar, primero a mis papás, luego a mis hermanos y después a mis maestros. Generaba muchas risas porque me salía muy parecido, así que todo eso me motivó a seguir haciendo más y más parodias”, nos platicó el comediante en entrevista.

Dice que todo comenzó mientras veía a Chespirito y a Cantinflas con sus papás. Fue ahí cuando entendió que él también quería hacer reír a la gente como lo hacían esos dos genios mexicanos del humor. “Pero el mundo del Stand Up Comedy, no es fácil, sin embargo el primer paso es empezar, y es también el más complicado de dar”, continúa nuestro entrevistado.

Entre muchas de las lecciones que este creador de contenido ha aprendido a lo largo de los años, está la de la importancia de la autenticidad. “Tú mismo vas encontrando un estilo y sobre todo te vas haciendo auténtico”, por lo que para él, la mayor diferencia entre su primer TikTok y su último, es que en el más reciente, es más él, con menos pena y mejorando cada posteo.

En su tipo de parodia, que él mismo describe como “familiar”, la inspiración es lo más importante, “Yo la busco por lo menos una vez al día, una hora, con cero distracciones, cero celular, cero estímulos que no aporten a mi creatividad. Es jugar y buscar con lo que teníamos en la mente cuando éramos chiquitos”.

Para José Ramón lo más importante es la originalidad, aunque su talento de imitar a las personas, sin duda, sea su mayor fortaleza para hacer reír, algo que resulta sencillo para él. “Ya no sé qué pasa, pero si escucho a alguien hablar y lo observo tantito, yo sé inmediatamente si lo puedo imitar o no”, dice José, quien considera que la comedia es más que una forma de expresarse, ya que lo hace ser feliz y hace feliz a los demás.

Su manera de hacer comedia ha evolucionado con el paso del tiempo gracias a cursos y pruebas y errores, aunque considera que lo más importante es estar al pendiente de la psicología humana y tener un propósito. “Quiero ser la versión más auténtica de mí, eso es un muy buen propósito… Quiero poder hacer reír a los demás, y ese también es un buen propósito.”

Camila Torre Forcén
