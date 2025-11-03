El actor Jesse Eisenberg donará un riñon a un desconocido

El actor estadounidense Jesse Einsenberg anunció que en diciembre donará un riñón de forma altruista. “Voy a donar mi riñón en seis semanas, de verdad, no sé por qué, Me picó el ‘bicho’ de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. Estoy muy emocionado por hacerlo”, señaló en el programa “Today” de la cadena NBC News.

El ganador del Oscar en 2011 a mejor actor por “The Social Network”, dijo que hace diez años se planteó por primera vez donar, y en ese entonces contactó a una organización pero que nunca recibió respuesta.

Entonces, el intérprete de 42 años comentó a un amigo médico la posibilidad de donar, y él le recomendó ir al hospital NYU Langone Health de Nueva York. “Fui al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas y ahora tengo programada la cota para mediados de diciembre”, dijo.

El famoso dijo que su familia apoya su decisión, “ellos saben que es algo importante para mí y que se hace con seguridad”. Además, añadió que después seguirá su vida con normalidad. “Voy a seguir haciendo mi vida normal después. Puedo trabajar, cuidar de mi familia, seguir adelante”.

Eisenberg añadió que la donación “no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario”. “Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tienes el tiempo y las ganas”, concluyó.