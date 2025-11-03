Entretenimiento
Jesse Eisenberg
Entretenimiento
El actor Jesse Eisenberg donará un riñon a un desconocido
Jesse reveló que está emocionado por donar su riñón de forma altruista a una persona que no conoce pero que sabe que sufre una enfermedad renal avanzada
November 03, 2025
·
Diana Laura Sánchez