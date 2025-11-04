Suscríbete
Dakota Johnson se da una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Chris Martin

La actriz retoma su vida amorosa tras separarse del vocalista de Coldplay

November 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Dakota Johnson de 36 años se ha vuelto a enamorar cinco meses después de su ruptura con el líder de Coldplay. Se dio a conocer mediante una fuente exclusiva a la revista People, que la protagonista de Cincuenta sombras de Grey “está saliendo con alguien poco a poco y está feliz”, cuya identidad aún no ha sido revelada.

La fuente mencionó que la relación de Dakota con Chris ya no era buena, por lo que terminaron después de ocho años juntos. “Su relación con Chris era a menudo tormentosa, y aunque ella siempre esperó que las cosas funcionaran, ahora que todo ha terminado parece más tranquila y en paz”.

“Su relación con Chris era a menudo de altibajos, y aunque siempre esperaba que funcionara, ella parece más ligera y en paz ahora que está finalizada”, agregó otra fuente cercana.

En una aparición en el programa Today el 9 de junio, la actriz respondió con humor cuando le preguntaron qué exigiría como condición innegociable para una futura pareja, "¿Que no sea un idiot..?”, bromeó.

Por otro lado, salió a la luz que Chris Martin y Sophie Turner estarían iniciando un romance tras sus respectivas rupturas. Según Daily Mail, la actriz y el líder de Coldplay compartieron una “cita secreta” en la que “hubo química instantánea entre ambos y pasaron un rato muy agradable”, a principios de octubre de 2025 en Londres, apenas unos días después de que Sophie pusiera fin a su relación con el aristócrata Peregrine “Perry” Pearson y meses después de que Chris rompiera en junio su compromiso con Dakota Johnson.

