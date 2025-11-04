Suscríbete
Entretenimiento

James Corden confiesa cuál es su problema con Halloween

El presentador británico explicó por qué no disfruta la celebración como los estadounidenses

November 04, 2025 • 
Tania Franco
James Corden confiesa su problema con Halloween

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Para James Corden, Halloween debería ser una fiesta pensada para los niños. El ex conductor de The Late Late Show contó que, aunque le encanta ver a los más pequeños disfrutar de disfraces y dulces, no comparte el entusiasmo con el que los adultos en Estados Unidos celebran la fecha.

En América los adultos están realmente metidos en esto. Te preguntan: ‘¿De qué te vas a disfrazar?’ y yo respondo: ‘De nada, mis hijos son los que se disfrazan’. Entonces la gente cree que soy una persona terrible.
James Corden.

Corden, que vivió varios años en Los Ángeles, aseguró que en el Reino Unido Halloween no tiene el mismo nivel de obsesión y que le resulta curioso ver cómo los adultos estadounidenses convierten la noche del 31 de octubre en una especie de competencia creativa.

Aunque su postura ha generado reacciones divididas, muchos coinciden con él: tal vez Halloween se ha convertido en algo más que una simple fiesta de disfraces, y no todos se sienten cómodos con ello.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
mauricio-ochmann-y-lorena-gonzalez-cupido.png
Entretenimiento
Mauricio Ochmann confirma su ruptura con Lorena González
November 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jesse-eisenberg-donara-riñon.jpeg
Entretenimiento
El actor Jesse Eisenberg donará un riñon a un desconocido
November 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston-novio.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis
November 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Blake Lively y Justin Baldoni (2).jpg
Entretenimiento
Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively
November 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Por qué Andrew Garfield se retiró de “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro
Entretenimiento
Por qué Andrew Garfield se retiró de “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro
El actor revala por qué abandonó el proyecto pocos meses antes de iniciar el rodaje
November 02, 2025
 · 
Tania Franco
gabriel-soto-y-geraldine-bazan.jpeg
Entretenimiento
Geraldine Bazán y Gabriel Soto reaparecen juntos y desatan rumores de reconciliación
Los actores acudieron al concierto privado que Shakira ofreció en México y posaron felices juntos
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
salma-hayek-demi-moore.jpeg
Entretenimiento
Salma Hayek y Demi Moore, las favs de la alfombra roja de la gala LACMA Art + Film 2025
La gala benéfica del Museo de Arte de Los Ángeles reunió a grandes celebridades que deslumbraron con impactantes looks
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación
A tan solo un mes del esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, alió a la luz que la actriz interpuso una queja formal por bullying
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karolg-san-miguel-de-allende.jpeg
Entretenimiento
Karol G festejó el Día de Muertos en San Miguel de Allende
La intérprete de “Provenza”, presentó su nuevo tequila en un evento privado
November 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez