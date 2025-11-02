Geraldine Bazán y Gabriel Soto reaparecen juntos y desatan rumores de reconciliación

La actriz Geraldine Bazán compartió una foto junto a su exesposo Gabriel Soto, con quien tiene dos hijas en común. Ambos asistieron al evento de TelevisaUnivision.

Aunque han posado juntos con sus hijas -Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes ya tienen 16 y 11 años, respectivamente-, en otras ocasiones, esta vez es diferente, ya que aparecieron muy sonrientes solo ellos dos.

“Esta foto se la mandamos a nuestras niñas. Parenting done right”, escribió la actriz en la selfie que tomó en el UpFront 2025 de TelevisaUnivision.

La imagen provocó una ola de especulaciones sobre que los actores podrían retomar su relación después de varios años de polémica por la manera en la que terminaron, debido a los señalamientos de que Irina Baeva habría sido la tercera en discordia.

Sin embargo, Geraldine Bazán puso fin a las especulaciones de una posible reconciliación con su exesposo y dejó claro que no regresará junto al actor de telenovelas.

“No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, dijo la actriz que explicó que solo ven el bienestar de sus hijas.

“Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa. Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia, tómela”.