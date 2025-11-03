Suscríbete
Entretenimiento

Por qué Andrew Garfield se retiró de “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro

El actor revala por qué abandonó el proyecto pocos meses antes de iniciar el rodaje

November 02, 2025 • 
Tania Franco
Por qué Andrew Garfield se retiró de “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro

A tan solo dos meses de iniciar las grabaciones, Andrew Garfield decidió retirarse de Frankenstein, la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro para Netflix. El papel, que prometía ser uno de los más importantes de su carrera, fue finalmente asumido por Jacob Elordi, quien se ha ganado elogios por su interpretación.

La razón detrás del cambio no fue creativa, sino logística. Durante la huelga de actores de 2023 en Hollywood, muchas producciones tuvieron que reorganizar sus calendarios, y Frankenstein fue una de ellas. El retraso coincidió con los compromisos de Garfield en otros proyectos, lo que hizo imposible su participación.

Antes de su salida, el diseño del monstruo ya había sido desarrollado durante nueve meses por el artista de efectos especiales Mike Hill, quien colaboró previamente con Del Toro en The Shape of Water y Nightmare Alley. El trabajo estaba pensado especialmente para Garfield, cuyo enfoque interpretativo prometía una criatura más introspectiva y emocional.

Estoy muy, muy contento de que él haya sido quien lo interpretó. Por supuesto me entristeció no hacerlo, porque amo a Guillermo y a Oscar, pero al conocer a Jacob pude ver que tal vez él necesitaba esa experiencia más que yo.
Andrew Garfield.

Al final, el destino quiso otra cosa. Jacob Elordi, conocido por Saltburn y Euphoria, asumió el desafío y, según las primeras críticas desde el Festival de Toronto (TIFF), su actuación ha sido una de las más destacadas del año, logrando transmitir con sutileza la evolución del monstruo hacia la humanidad.

Jacob Elordi Guillermo del Toro Andrew Garfield Frankestein
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
tom-cruise-ana-de-armas-terminan-su-relacion.jpg
Entretenimiento
Ana de Armas y Tom Cruise habrían terminado su romance por estos motivos
November 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween
Entretenimiento
El tierno disfraz del hijo de Justin y Hailey Bieber que conquistó Halloween
November 01, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-televisaunivision.jpg
Entretenimiento
Shakira se presentó en el “Upfront 2026" de TelevisaUnivision
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png
Entretenimiento
Llega a los cines “Mátate, amor” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-hombre-con-el-que-salio-a-bodajpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta levanta rumores de romance tras aparecer junto a este joven en una boda
Te contamos quién es Luis Carlos Origel, el hombre que acompañó a la conductora a la boda de la hija de Martha Carrillo en Tepoztlán
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
billie-eilish-multimillonarios
Entretenimiento
Billie Eilish lanza contundente mensaje a multimillonarios
La cantante hizo un llamado a los multimillonarios a donar su dinero
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-mayer-barbara-mori.jpg
Entretenimiento
Sergio Mayer Mori revela que sus papás no se hablan desde hace tiempo
El cantante contó que sus padres no tienen comunicación y que la última vez que los vio juntos fue en su cumpleaños número 21
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Demi Lovato habla por primera vez de su matrimonio con Jordan jutes
Entretenimiento
Demi Lovato habla por primera vez de su matrimonio
La cantante se sinceró sobre su relación y reveló su mayor temor con relación a su esposo Jordan Lutes
October 30, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía en México, todo lo que comió
Entretenimiento
Toda la comida mexicana que ha disfrutado Rosalía en su paso por México
Rosalía conquistó las calles y los sabores de la Ciudad de México, así fue su recorrido gastronómico
October 30, 2025
 · 
Tania Franco