Por qué Andrew Garfield se retiró de “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro

A tan solo dos meses de iniciar las grabaciones, Andrew Garfield decidió retirarse de Frankenstein, la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro para Netflix. El papel, que prometía ser uno de los más importantes de su carrera, fue finalmente asumido por Jacob Elordi, quien se ha ganado elogios por su interpretación.

La razón detrás del cambio no fue creativa, sino logística. Durante la huelga de actores de 2023 en Hollywood, muchas producciones tuvieron que reorganizar sus calendarios, y Frankenstein fue una de ellas. El retraso coincidió con los compromisos de Garfield en otros proyectos, lo que hizo imposible su participación.

Antes de su salida, el diseño del monstruo ya había sido desarrollado durante nueve meses por el artista de efectos especiales Mike Hill, quien colaboró previamente con Del Toro en The Shape of Water y Nightmare Alley. El trabajo estaba pensado especialmente para Garfield, cuyo enfoque interpretativo prometía una criatura más introspectiva y emocional.

Estoy muy, muy contento de que él haya sido quien lo interpretó. Por supuesto me entristeció no hacerlo, porque amo a Guillermo y a Oscar, pero al conocer a Jacob pude ver que tal vez él necesitaba esa experiencia más que yo. Andrew Garfield.

Al final, el destino quiso otra cosa. Jacob Elordi, conocido por Saltburn y Euphoria, asumió el desafío y, según las primeras críticas desde el Festival de Toronto (TIFF), su actuación ha sido una de las más destacadas del año, logrando transmitir con sutileza la evolución del monstruo hacia la humanidad.