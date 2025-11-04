Cristian Castro anuncia la fecha de su boda con Mariela Sánchez

El cantante llegará al altar con Mariela Sánchez, así lo dijo en su visita por Argentina, donde concedió una entrevista en la que dijo que su novia y él, acordaron casarse por lo civil y la iglesia, casi arrancando el año 2026, el 2 de febrero en la ciudad Villa Carlos Paz.

El intérprete Cristian Castro quien, ha pasado por tres matrimonios, dijo que ya empezó a tomar los cursos prenupciales, entre risas mencionó, “estamos en onda religiosa, estamos aprendiéndonos bien el credo, está difícil”.

Además, dijo que está haciendo todo lo necesario para casarse y aseguró que busca ser un buena pareja para Mariela pese a que otros piensen lo contrario.

“Estoy haciendo buena letra con Mariela y de cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio”, bromeó.

Será tras casi dos años de relación intermitente que el cantante de 50 años llegará al altar con la empresaria argentina, en el lugar de donde es originaria la novia, a quien le lleva cinco o siete años de diferencia.

Su historia de amor ha acaparado la atención desde sus inicios a finales de 2023, atravesando por dos rupturas, una en febrero y otra en mayo de 2024. A pesar de los escándalos que protagonizaron, ambos decidieron retomar su relación y actualmente se encuentran en los preparativos de su boda en Villa Carlos Paz, conocida por su atractivo turístico y su relevancia en la provincia de Córdoba.