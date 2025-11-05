Suscríbete
Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo anunció la salida de Nawat tras humillar a Fátima Bosch

El presidente de la organización del certamen de belleza dio a conocer que separó a Nawat del resto de las actividades del concurso por insultar a Miss México

November 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Raúl Rocha emitió un video en el que señaló que el certamen Miss Universo va a tomar medidas contra Nawat, por haber humillado y faltado el respeto a la mexicana Fátima Bosch.

El empresario compartió en redes sociales que Nawat quedará fuera de las actividades del resto del certamen que se lleva a cabo en Tailandia, después de haber intimidado a Miss México llamando a seguridad para que la sacaran de la entrega de bandas al no estar de acuerdo con Nawat, quien la “calló”, mientras ella intentaba explicar su postura al respecto.

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando se silenciarla y excluirla”, señaló el presidente, quien dio a conocer que se limitó la participación del organizador del certamen en Tailandia, en el concurso para que ya no interactúen con él.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universo y que esta sea limitada o nula”, asimismo, señaló que instruyó al CEO del certamen Mario Bucaro para que emita un comunicado con las medidas legales y corporativas que se tomarán en contra tras este lamentable incidente que inició en la ceremonia de entrega de bandas para las concursantes, cuando Nawat empezó a exhibir a la mexicana delante de sus compañeras, y afirmó que le llegó un reporte directo de que Fátima se negaba a subir información a sus redes sociales para promocionar el certamen.

