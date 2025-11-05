Suscríbete
Jonathan Bailey es elegido como el hombre más sexy del mundo 2025

El actor inglés fue nombrado por “People” como el “hombre vivo más sexy” de este año

November 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jonathan-bailey.jpeg

Jonathan Bailey, el actor que vuelve a los cines este mes con el musical “Wicked: For Good”, fue nombrado el lunes “el hombre vivo más sexy” de este año por la revista estadounidense People.

Bailey de 37 años, dijo que era un “gran honor” recibir este galardón de la cultura pop, concedido anteriormente a celebridades como Chris Hemsworth y George Clooney.

El británico se destaca por su talento y su carisma, cualidades que lo catapultaron a la fama internacional. La revista resaltó el carisma del actor como un factor determinante para otorgarle el título, “con su carisma arrollador, el actor se roba el show y los corazones de la gente, y consolida su posición como una de las estrellas más magnéticas de Hollywod”.

Al recibir este nombramiento, el famoso expresó, “obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, dijo Bailey a People entre risas y bromeó diciendo que solo había compartido la noticia con su perro, Benson.

Bailey es conocido por su papel como Lord Anthony en el drama de la época “Bridgerton”, además de que le dio vida al príncipe Fiyero en la precuela de “El mago de Oz”, y repetirá papel en la secuela “Wicked: For Good”. El actor también protagonizó la película sobre dinosaurios “Jurassic World”.

Jonathan Bailey
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
