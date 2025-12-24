Suscríbete
Entretenimiento

Mario Casas pone sobre la mesa la edad, el bótox y Hollywood tras mencionar a Anne Hathaway

El actor español reflexiona sobre la presión estética, la edad y la pérdida de expresión en el cine actual

Diciembre 24, 2025 • 
Tania Franco
mario casas eiza gonzalez

Instagram

El actor español Mario Casas generó conversación al compartir una reflexión honesta sobre la estética en Hollywood, la percepción de la edad y el impacto de los procedimientos estéticos en la actuación, mencionando como ejemplo a Anne Hathaway.

Anne Hathaway es impresionante, ¿no? O sea, ¿ya qué años tiene? 43, 44. Me imagino que ya está tocada estéticamente. Es peligroso, porque estamos perdiendo la percepción de lo que realmente sería la cara de una persona con 40 y pico, sin botox o sin cirugías.
Mario Casas.

El actor expresó su preocupación por la pérdida de referentes naturales en pantalla, explicando que este fenómeno puede afectar la manera en que el público entiende el paso del tiempo. Para él, la clave del cine está en la expresión facial y en la capacidad de empatía que generan los actores y actrices cuando muestran rasgos auténticos, sin intervenirlos en exceso.

Hay algo que a mí me gusta mucho en los actores, actrices, es la expresión. Hay algo de que también empatizas mucho más.
Mario Casas.

Casas fue claro al subrayar que no se trata de un juicio personal ni de una regla universal. “Cada quien hace lo que quiere”, afirmó, dejando en claro que respeta las decisiones individuales. Sin embargo, también destacó que, desde su mirada como intérprete, la naturalidad permite una conexión más profunda con los personajes y con las emociones que transmiten.

Mario Casas Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
christopher-nolan-odisea.jpeg
Entretenimiento
Lanzan tráiler de “La odisea” de Christopher Nolan
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.50.32 PM.jpeg
Entretenimiento
Detectan cáncer de pulmón a Barry Manilow
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo-lupita-jones.jpeg
Entretenimiento
Lupita Jones lanza opinión sobre el comportamiento de Fátima Bosch en Tabasco
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zendaya-tom-holland-suegros.jpeg
Entretenimiento
Zendaya posa junto a Tom Holland y sus suegros en una postal navideña
Diciembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.jpeg
Entretenimiento
Ricky Martin confiesa episodios de ansiedad y revela qué lo mantiene en pie
El cantante se abre emocionalmente y sorprende a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente honesto sobre su estado emocional
Diciembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
timothée chalamet.jpg
Entretenimiento
Timothée Chalamet se convierte en el primer humano en posar sobre la icónica Sphere
El actor protagoniza un hito visual durante la promoción de Marty Supreme, su nueva y ambiciosa película
Diciembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
enrique-iglesias-hijo.jpeg
Entretenimiento
Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez
¡Ya nació! Con una tierna foto, la ex tenista anunció el nacimiento de su hijo con el cantante
Diciembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes