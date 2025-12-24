Mario Casas pone sobre la mesa la edad, el bótox y Hollywood tras mencionar a Anne Hathaway

El actor español Mario Casas generó conversación al compartir una reflexión honesta sobre la estética en Hollywood, la percepción de la edad y el impacto de los procedimientos estéticos en la actuación, mencionando como ejemplo a Anne Hathaway.

Anne Hathaway es impresionante, ¿no? O sea, ¿ya qué años tiene? 43, 44. Me imagino que ya está tocada estéticamente. Es peligroso, porque estamos perdiendo la percepción de lo que realmente sería la cara de una persona con 40 y pico, sin botox o sin cirugías. Mario Casas.

El actor expresó su preocupación por la pérdida de referentes naturales en pantalla, explicando que este fenómeno puede afectar la manera en que el público entiende el paso del tiempo. Para él, la clave del cine está en la expresión facial y en la capacidad de empatía que generan los actores y actrices cuando muestran rasgos auténticos, sin intervenirlos en exceso.

Hay algo que a mí me gusta mucho en los actores, actrices, es la expresión. Hay algo de que también empatizas mucho más. Mario Casas.

Casas fue claro al subrayar que no se trata de un juicio personal ni de una regla universal. “Cada quien hace lo que quiere”, afirmó, dejando en claro que respeta las decisiones individuales. Sin embargo, también destacó que, desde su mirada como intérprete, la naturalidad permite una conexión más profunda con los personajes y con las emociones que transmiten.