Suscríbete
Entretenimiento

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?

Tras años de tensión y silencios públicos, los artistas volvieron a compartir escenario en la CDMX y cantaron “La Canción”

Diciembre 22, 2025 • 
Tania Franco
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?

Instagram: JBalvin.

Después de crecer juntos en la industria, compartir un álbum, un Super Bowl y una admiración mutua, la relación entre Bad Bunny y J Balvin se fracturó de forma inesperada. El origen del conflicto se remonta a cuando Benito criticó duramente en un podcast la canción “Agua”, lanzada por Balvin para una película de Bob Esponja, una postura que sorprendió por tratarse de un colega y amigo cercano.

La tensión escaló cuando Bad Bunny lanzó “Thunder and Lightning”, donde muchos interpretaron una indirecta directa a J Balvin con la frase sobre “no ser amigo de todos”. Balvin respondió con calma, asegurando que no tenía ningún problema y que no se arrepentía de ser un buen amigo. Aun así, el distanciamiento fue evidente: años sin colaboraciones, sin apariciones juntos y sin compartir escenario.

Todo cambió en Ciudad de México, durante la última fecha del tour de Bad Bunny. De manera sorpresiva, ambos reaparecieron juntos para cantar “La Canción”, sellando la reconciliación frente al público mexicano. Tras el momento, Benito explicó que la disculpa había ocurrido tiempo atrás y que esperaron el momento ideal para hacerlo público:

Ya yo me disculpé hace mucho tiempo… estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima. Y qué bueno que fue aquí en México.
Bad Bunny.

Así, México fue el escenario del cierre de una de las rivalidades más comentadas del género urbano, marcando un nuevo capítulo para dos de las figuras más influyentes de la música latina.

Bad Bunny J. Balvin
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
kate-winslet-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Kate Winslet debuta como directora de cine en el drama navideño “Adiós, June”
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
el-gran-diluvio-netflix.jpeg
Entretenimiento
De qué trata “El Gran Diluvio” la nueva película coreana de Netflix
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-bad-bunny.jpeg
Entretenimiento
Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en “La casita” de Bad Bunny
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil--nicolas-buenfil-vapeopng
Entretenimiento
El hijo de Erika Buenfil expresa su deseo de conocer a su abuelo Ernesto Zedillo
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Juez admite demanda de Nodal contra Cazzu por custodia de su hija Inti
El presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco aceptó el caso en México pese a que la cantante vive en Argentina
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kendall jenner devin booker
Entretenimiento
Kendall Jenner desata rumores de romance con Ben Gorham
La supermodelo y el empresario fundador de Byredo son vinculados sentimentalmente tras tener varias citas discretas en Los Ángeles
Diciembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Entretenimiento
¿Qué está pasando con la panadería más polémica de la CDMX?
El británico Richard Hart, fundador de Green Rhino, enfrenta críticas masivas tras cuestionar la cultura del pan en México y emitir una disculpa pública
Diciembre 18, 2025
 · 
Tania Franco
Channing Tatum y Jenna Dewan anuncian su separación
Entretenimiento
Channing Tatum y Jenna Dewan anuncian su separación
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón