Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?

Después de crecer juntos en la industria, compartir un álbum, un Super Bowl y una admiración mutua, la relación entre Bad Bunny y J Balvin se fracturó de forma inesperada. El origen del conflicto se remonta a cuando Benito criticó duramente en un podcast la canción “Agua”, lanzada por Balvin para una película de Bob Esponja, una postura que sorprendió por tratarse de un colega y amigo cercano.

La tensión escaló cuando Bad Bunny lanzó “Thunder and Lightning”, donde muchos interpretaron una indirecta directa a J Balvin con la frase sobre “no ser amigo de todos”. Balvin respondió con calma, asegurando que no tenía ningún problema y que no se arrepentía de ser un buen amigo. Aun así, el distanciamiento fue evidente: años sin colaboraciones, sin apariciones juntos y sin compartir escenario.

Todo cambió en Ciudad de México, durante la última fecha del tour de Bad Bunny. De manera sorpresiva, ambos reaparecieron juntos para cantar “La Canción”, sellando la reconciliación frente al público mexicano. Tras el momento, Benito explicó que la disculpa había ocurrido tiempo atrás y que esperaron el momento ideal para hacerlo público:

Ya yo me disculpé hace mucho tiempo… estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima. Y qué bueno que fue aquí en México. Bad Bunny.

Así, México fue el escenario del cierre de una de las rivalidades más comentadas del género urbano, marcando un nuevo capítulo para dos de las figuras más influyentes de la música latina.