Ricky Martin confiesa episodios de ansiedad y revela qué lo mantiene en pie

Ricky Martin sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente honesto sobre su estado emocional, confesando en su concierto de Madrid, que ha atravesado una semana difícil marcada por episodios de ansiedad.

Ha sido una semana complicada para mí. He tenido muchos episodios de ansiedad y no ha sido fácil. Ricky Martin.

Sin embargo, lejos de quedarse en la oscuridad del momento, Ricky Martin subrayó aquello que le ha permitido seguir adelante: la música y la conexión con su público. El intérprete explicó que cada aplauso, sonrisa y muestra de energía en sus conciertos funciona como un bálsamo emocional.

Mi música es mi medicina. Su aplauso es mi medicina. Su energía es mi alimento. Ricky Martin.

En su mensaje, también reconoció que la vida está llena de altibajos, pero aseguró sentirse en un proceso de ascenso, con fuerza renovada y esperanza. Una confesión que no solo humaniza a una de las figuras más importantes del pop latino, sino que también abre la conversación sobre la salud mental.