Suscríbete
Entretenimiento

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez

¡Ya nació! Con una tierna foto, la ex tenista anunció el nacimiento de su hijo con el cantante

Diciembre 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
enrique-iglesias-hijo.jpeg

En redes sociales, la pareja dio a conocer el nacimiento de su bebé que llega a agrandar la familia junto a sus tres hermanitos, los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años y Mary de 5. La ex tenista anunció que su retoño nació el pasado miércoles 17 de diciembre.

La noticia llega luego de que el pasado agosto la pareja sorprendió con la noticia de la dulce espera de su cuarto hijo. En la publicación, Anna no reveló el género de su bebé, únicamente escribió, “My sunshine” con una foto del recién nacido donde aparece acostado en la cuna del hospital junto a uno de sus peluches.

bebe-enrique-iglesiasjpeg

La foto sorprendió por completo a sus seguidores, ya que ambos han mantenido un estilo de vida reservado y la última vez que compartieron una imagen junto a sus hijos fue en mayo de 2022, con motivo del cumpleaños del famoso artista.

Ambos han logrado formar una familia unida y numerosa, alejada del ruido mediático que siempre los ha acompañado en momentos importantes de sus vidas. Con este bebé, Isabel Preysler se convierte en abuela por novena vez.

Enrique Iglesias
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
“Pasé por dos rupturas en la primera mitad de esta gira”, la confesión más íntima de Taylor Swift
Diciembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?
Entretenimiento
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en México, ¿qué causó su distanciamiento?
Diciembre 22, 2025
 · 
Tania Franco
Timothée Chalamet y EsDeeKid revelan su verdadera identidad
Entretenimiento
Timothée Chalamet y EsDeeKid revelan su verdadera identidad, ¿todo fue una brillante campaña de marketing?
Diciembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham bloquea a toda su familia y confirma la ruptura total del clan Beckham
Diciembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Eugenio Derbez (1).jpg
Entretenimiento
Eugenio Derbez le pone fin a su pleito con Victoria Ruffo
El actor prefiere hacer las paces con su ex y madre de su hijo José Eduardo, con quien ha tenido una compleja relación desde hace más de 30 años
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gisele-bundchen-joaquim-valente--1200x675.jpg
Entretenimiento
Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente tras dar a luz a su bebé
Luego de que la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo juntos en febrero de este año, celebró su enlace en su residencia de Florida
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
el-gran-diluvio-netflix.jpeg
Entretenimiento
De qué trata “El Gran Diluvio” la nueva película coreana de Netflix
La cinta se ha posicionado como una de las más vistas a nivel mundial en streaming
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-bad-bunny.jpeg
Entretenimiento
Eiza González, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta sorprenden en “La casita” de Bad Bunny
Los actores disfrutaron del penúltimo concierto del puertorriqueño en la CDMX
Diciembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez