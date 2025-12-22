Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez

En redes sociales, la pareja dio a conocer el nacimiento de su bebé que llega a agrandar la familia junto a sus tres hermanitos, los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años y Mary de 5. La ex tenista anunció que su retoño nació el pasado miércoles 17 de diciembre.

La noticia llega luego de que el pasado agosto la pareja sorprendió con la noticia de la dulce espera de su cuarto hijo. En la publicación, Anna no reveló el género de su bebé, únicamente escribió, “My sunshine” con una foto del recién nacido donde aparece acostado en la cuna del hospital junto a uno de sus peluches.

La foto sorprendió por completo a sus seguidores, ya que ambos han mantenido un estilo de vida reservado y la última vez que compartieron una imagen junto a sus hijos fue en mayo de 2022, con motivo del cumpleaños del famoso artista.

Ambos han logrado formar una familia unida y numerosa, alejada del ruido mediático que siempre los ha acompañado en momentos importantes de sus vidas. Con este bebé, Isabel Preysler se convierte en abuela por novena vez.