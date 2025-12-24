Suscríbete
Personalidades

Natalia Lafourcade y Juan Pablo López Fonseca se convierten en padres por primera vez

La cantautora mexicana celebra la llegada de su primer hijo junto al cineasta venezolano, en uno de los momentos más íntimos y transformadores de su vida

Diciembre 24, 2025 • 
Tania Franco
IG: Natalia Lafourcade.

Natalia Lafourcade atraviesa uno de los capítulos más profundos y luminosos de su historia personal: la llegada de su primer hijo. La noticia fue compartida por la propia artista a través de una publicación cargada de sensibilidad, donde habló de espera, transformación y renacimiento, palabras que han marcado tanto su obra musical como su vida reciente.

Este nuevo comienzo lo comparte con su esposo, Juan Pablo López Fonseca, cineasta y productor de origen venezolano. Aunque mantiene un perfil discreto, López Fonseca ha sido una figura clave en la vida de la artista en los últimos años. Su relación se ha caracterizado por la complicidad creativa, el respeto mutuo y una conexión profunda con la naturaleza, el arte y los procesos introspectivos.

Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas.
Natalia Lafourcade.

Para Natalia Lafourcade, la maternidad se suma a una trayectoria artística que siempre ha dialogado con las emociones, la raíz y el tiempo. Hoy, su voz —referente indiscutible de la música latinoamericana— se amplía también desde la experiencia de ser madre, abriendo una nueva etapa que, sin duda, seguirá inspirando dentro y fuera del escenario.

Natalia Lafourcade
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
