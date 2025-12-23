Suscríbete
Entretenimiento

Detectan cáncer de pulmón a Barry Manilow

El cantante deberá someterse a una cirugía con urgencia

Diciembre 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.50.32 PM.jpeg

Barry Manilow, una de las figuras más emblemáticas de la música pop, conocido mundialmente por éxitos como “Copacabana” y “Mandy”, el cantante y compositor de 82 años compartió la triste noticia de que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

El famoso explicó que una lesión en su pulmón izquierdo fue hallada de manera fortuita después de una serie de episodios respiratorios, gracias a su temprana detección de la enfermedad, no deberá recibir quimioterapia ni rayos. En sus redes escribió, “como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis seguidas de una recaída de otras cinco semanas. Aunque ya había superado la bronquitis y estaba de nuevo en el escenario del Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien”, contó.

El músico añadió, “la resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada, es pura suerte y un gran médico que se haya detectado pronto. Esa es la buena noticia. La maña noticia es que ahora que terminaron los conciertos de Christmas Gift Of Love, me van a operar. Los médicos no creen que se haya extendido y me estoy haciendo pruebas para confirmar el diagnóstico. Así que ya está. Nada de quimioterapia. Nada de radioterapia. Solo sopa de pollo y repeticiones de Yo amo a Lucy”, bromeó.

El cantante tenía prevista una gira por Estados Unidos durante enero de 2026, que tendrá que aplazar hasta febrero, ya que tomará un mes de recuperación. Sin embargo, se mantiene optimista, “algo me dice que febrero va a ser una gran fiesta... espero que tengan una maravillosa Navidad y Año Nuevo y recuerden, si presentan el más mínimo síntoma, háganse la prueba”, concluyó.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
