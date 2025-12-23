Películas animadas para disfrutar estas vacaciones

Ha comenzado diciembre y junto con el final del 2025 ha llegado también la temporada de vacaciones con millones de niños descansando de la escuela y otros tantos adultos tomándose un descanso de sus trabajos, esta época resulta ideal para pasar tiempo en familia y poder ver algunas películas en la comodidad del hogar, y qué mejor que sean producciones de animación, formato a través del cual pueden contarse un sinfín de historias tan maravillosas como profundas.

Las recomendaciones inician con la más reciente ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, Flow nos hace parte de una aventura sin precedentes en la que un gato y un variado grupo de animales buscan la forma de sobrevivir en medio de una gran inundación. Se trata de una historia sumamente emotiva que no necesita diálogos para transmitir las emociones de sus simpáticos personajes, para muchos es una de las mejores películas de animación de los últimos años.

¿Dónde está Anne Frank? aborda de manera entrañable y refrescante una historia muy conocida mientras sigue los pasos de la amiga imaginaria de Anne Frank a la que esta le dedicó su diario. En el futuro, Kitty se embarca en una aventura para encontrar a su amiga, convencida de que sigue viva en algún lugar de Europa, quedando impresionada ante el mundo moderno y sorprendida por el legado que ha dejado Anne.

Desde Francia llega la historia de la peculiar amistad entre un oso que no quiere convertirse en notario y una ratoncita bastante distraída que no tiene ganas de ser dentista. Ernest y Celestine muestra con personajes carismáticos las dificultades de encontrar un camino laboral propio y el valor que se necesita para hacer aquello que realmente nos hace felices.

Otra destacada y maravillosa animación francesa llega con Abril y el mundo extraordinario, cuya trama nos transporta a un París alternativo que está gobernado por Napoleón VI y en el que la joven April y su gato Darwin intentan encontrar a su familia, secuestrada hace diez años en el marco de una extraordinaria conspiración. Una cinta mágica con espíritu revolucionario y mundos paralelos que resultan interesantes.

Otra peculiar propuesta francesa animada llega con Astro Kid, en la que después de que su nave quedase reducida a cenizas el joven Willy pierde el contacto con sus padres, con los que había viajado a través del espacio. Su cápsula aterriza en un planeta salvaje y con la ayuda de un robot, Willy trata de salvaguardarse hasta que alguien acuda a su rescate, mientras enfrenta múltiples peligros.

