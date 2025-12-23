Suscríbete
Zendaya posa junto a Tom Holland y sus suegros en una postal navideña

Los actores disfrutaron de una noche de juegos en la experiencia en vivo “Traitors” de Londre s

Diciembre 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
zendaya-tom-holland-suegros.jpeg

Zendaya y Tom Holland disfrutaron de una gran noche con los padres y hermanos del actor el domingo, mientras visitaban la Live Experience en Londres. Ambos se animaron al espíritu festivo con una salida familiar a la experiencia inmersiva basada en el exitoso programa de juegos de Peacock y BB, como lo documentó el hermano menor de Tom, Sam en Instagram.

Sam compartió varias fotos dentro de The Traitors: Live Experience, incluyendo una inédita imagen de Tom y Zendaya posando con sus padres, el comediante Dominic y la fotógrafa Nikki.

En la foto, Tom aparece abrazando a su papá, mientras Zendaya sonríe a la cámara junto a su futura suegra. La actriz de “Euphoria”.

Después de varios proyectos en el cine, la pareja parece estar disfrutando de unas merecidas vacaciones pasando el mayor tiempo posible juntos con sus seres queridos esta temporada navideña, mientras se preparan para un año con muchos compromisos laborales, ya que Tom y Zendaya protagonizarán dos películas juntos en 2026: Spider-Man: Brand New Day y la fantasía de Christopher Nolan, The Odyssey, cuyo primer tráiler se lanzó el lunes.

La pareja que confirmó su compromiso a inicios de este año, posó en la encantadora postal demostrando la excelente convivencia que existe entre la actriz y los padres del actor Tom Holland.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
