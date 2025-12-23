Lanzan tráiler de “La odisea” de Christopher Nolan

Universal publicó el primer tráiler oficial de la cinta que muestra diversas escenas protagonizadas por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland. La cinta es una adaptación de la epopeya épica de Homero, en la que se narra el viaje de Odiseo tras la guerra de troya.

De acuerdo con AP, la cinta está grabada con cámaras IMAX, con alta resolución. La misma tecnología la utilizó para la trilogía de Batman con Christian Bale.

A lo largo de las escenas podemos ver a Odiseo naufragando con su ejército y también el famoso caballo de troya. Además una bestia también se hace presente en el tráiler.

Holland dará vida al personaje de Telémaco, hijo de Odiseo, Anne Hathway será Penélope, esposa del guerrero, en la cinta de la legendaria historia del héroe griego Odiseo, en un viaje lleno de peligros y pruebas que definirán su fortaleza. La trama sigue a Odiseo, lichando por regresar a su patria tras la guerra de Troya, un viaje que en el poema original dura una década.