Aspen Snowmass prepara 5 novedades para una temporada de invierno inolvidable

Rodeado por dos increíbles ciudades (Aspen y Snowmass Village), Aspen Snowmass es más que un destino irresistible para los amantes del esquí; es un lugar lleno de experiencias únicas que van mucho más allá de deslizarse por la nieve, es un mundo de aventuras sorprendentes y actividades recreativas que cautivan a visitantes de todas las edades y habilidades.

Cada temporada de invierno, Snowmass se llena de vida con eventos festivos, luces centelleantes y actividades emocionantes que debes vivir. A partir del 27 de noviembre de 2025, la montaña se prepara para recibir a sus visitantes con dos nuevos lifts, propuestas culinarias inéditas y experiencias après-ski que consolidan a Aspen Snowmass como uno de los destinos de nieve más sofisticados de América del Norte.

Mejoras de infraestructura: dos nuevos ascensores

El complejo se enorgullece de estrenar importantes mejoras en la montaña con la incorporación de dos nuevos lifts en Snowmass. El primero es Elk Camp Six-Pack, un moderno lift de seis pasajeros, que reemplaza al Elk Camp, reduciendo los tiempos de espera y mejorando significativamente la capacidad de transporte.

Por su parte, el segundo lift de nombre Cirque T-bar, llega para duplicar la capacidad del antiguo platter lift, facilitando el acceso a los terrenos más desafiantes y emblemáticos de Snowmass.

Estas innovaciones conforman un plan integral de desarrollo que reafirma el compromiso de Aspen One por ofrecer experiencias seguras, sostenibles y de clase mundial.

Nuevas y mejoradas experiencias gastronómicas

La nueva temporada traerá consigo una amplia renovación gastronómica. En Snowmass, el restaurante Elk Camp estrena una nueva terraza de 120 asientos con estructura retráctil y vistas panorámicas de las montañas nevadas, ideal para disfrutar un chocolate caliente o una copa de vino bajo el sol invernal.

Asimismo, ya está en marcha la reconstrucción del icónico Ullrhof, que reabrirá en el invierno 2026–2027 con un diseño contemporáneo y más de 600 asientos. Será el primer restaurante totalmente eléctrico del resort.

Por otra parte, el Spider Sabich Picnic Area revive con The Hot Dogger, un pop-up inspirado en el icónico Sumo Dog de Los Ángeles, que ofrecerá hot dogs gourmet y opciones rápidas para disfrutar entre descensos.

Y las novedades culinarias no paran porque High Alpine presenta un menú rotativo con comida de todo el mundo. El Alpin Room, bajo la dirección de la chef premiada Emily Oyer, incorpora influencias francesas que redefinen el fine dining en la montaña.

Finalmente, The Cabin se posiciona como el nuevo epicentro del après-ski con su terraza al aire libre, cócteles y música en vivo. Mientras que Merry-Go-Round, en Aspen Highlands, estrena una vibrante propuesta gastronómica con acentos del suroeste norteamericano.

El arte del après-ski

Esta renovación también trae consigo conceptos efímeros que reflejan su constante búsqueda por elevar el après-ski a una experiencia sensorial. Entre las que destacan:

Eleven212: será el nuevo punto de encuentro para el après ski en la cima de la montaña, accesible a pie o esquiando. Los visitantes podrán reservar cabañas privadas, relajarse junto a la chimenea o bailar con música en vivo, todo con impresionantes vistas.

Programas de vinos galardonados: Aspen Snowmass alberga los únicos programas de vinos con acceso directo a las pistas de esquí en los Estados Unidos, distinguidos con los Premios a la Excelencia de Wine Spectator, presentes en cuatro restaurantes: Sam’s, Alpin Room, The Cabin y Cloud Nine.

Cenas en Snowcat: esta experiencia íntima donde los comensales llegan en vehículos de nieve para disfrutar cenas bajo las estrellas continuará en The Cabin durante la temporada y, tras una pausa de varios años, también regresará a Cloud Nine Alpine Bistro en Aspen Highlands.

Eventos de invierno de clase mundial

La temporada 2025-2026 también será especial por su agenda de eventos internacionales:

Wintersköl (11-14 diciembre 2025): para quienes buscan experiencias más artísticas y locales, la máxima celebración del invierno ofrecerá celebraciones, desfiles y exhibiciones que honran el espíritu comunitario de Aspen.

Toyota U.S. Grand Prix & Olympic Team Naming (7–10 enero 2026): última prueba clasificatoria olímpica, donde se anunciarán los atletas del equipo estadounidense de el equipo olímpico estadounidense de ski y snowboard para los Juegos de Invierno de 2026.

X Games Aspen (23–25 enero 2026): el gran clásico celebra su 25º aniversario con competiciones, música en vivo y entretenimiento en las pistas.

Además, vuelve el programa ArtUP ( Art in Unexpected Places ), que lleva el arte a lugares inesperados. Este año, se celebra al reconocido artista Ed Ruscha, cuyas obras, exhibidas en museos como el MoMA y el Guggenheim, inspirarán el diseño de los lift tickets de esta temporada, fortaleciendo el vínculo entre Aspen Snowmass y la creatividad que ha definido su historia cultural durante más de dos décadas.

Ski outfits: las tendencias de invierno

La experiencia Aspen Snowmass se extiende más allá de las montañas. Este año, Aspen Collection estrena una línea de ropa y accesorios premium inspirados en el lifestyle alpino, disponibles en tiendas dentro de Gondola Plaza y Snowmass Base Village. La colección combina diseño contemporáneo, innovación y funcionalidad, para ofrecer rendimiento y estilo desde la pista hasta el après.