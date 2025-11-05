Suscríbete
Lifestyle

Aspen Snowmass prepara 5 novedades para una temporada de invierno inolvidable

Este 2025, Aspen Snowmass nos sorprende con el anuncio de nuevos sabores, alturas y experiencias memorables que debes conocer.

November 05, 2025 • 
Caras
aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno-inolvidable.jpg

Rodeado por dos increíbles ciudades (Aspen y Snowmass Village), Aspen Snowmass es más que un destino irresistible para los amantes del esquí; es un lugar lleno de experiencias únicas que van mucho más allá de deslizarse por la nieve, es un mundo de aventuras sorprendentes y actividades recreativas que cautivan a visitantes de todas las edades y habilidades.

Cada temporada de invierno, Snowmass se llena de vida con eventos festivos, luces centelleantes y actividades emocionantes que debes vivir. A partir del 27 de noviembre de 2025, la montaña se prepara para recibir a sus visitantes con dos nuevos lifts, propuestas culinarias inéditas y experiencias après-ski que consolidan a Aspen Snowmass como uno de los destinos de nieve más sofisticados de América del Norte.

aspen-snowmass-prepara-5-novedades-temporada-de-invierno-inolvidable-mejoras.jpg

Mejoras de infraestructura: dos nuevos ascensores

El complejo se enorgullece de estrenar importantes mejoras en la montaña con la incorporación de dos nuevos lifts en Snowmass. El primero es Elk Camp Six-Pack, un moderno lift de seis pasajeros, que reemplaza al Elk Camp, reduciendo los tiempos de espera y mejorando significativamente la capacidad de transporte.

Por su parte, el segundo lift de nombre Cirque T-bar, llega para duplicar la capacidad del antiguo platter lift, facilitando el acceso a los terrenos más desafiantes y emblemáticos de Snowmass.

Estas innovaciones conforman un plan integral de desarrollo que reafirma el compromiso de Aspen One por ofrecer experiencias seguras, sostenibles y de clase mundial.

aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-invierno-inolvidable.jpg
aspen-snowmass-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno-inolvidable.jpg

Nuevas y mejoradas experiencias gastronómicas

La nueva temporada traerá consigo una amplia renovación gastronómica. En Snowmass, el restaurante Elk Camp estrena una nueva terraza de 120 asientos con estructura retráctil y vistas panorámicas de las montañas nevadas, ideal para disfrutar un chocolate caliente o una copa de vino bajo el sol invernal.

Asimismo, ya está en marcha la reconstrucción del icónico Ullrhof, que reabrirá en el invierno 2026–2027 con un diseño contemporáneo y más de 600 asientos. Será el primer restaurante totalmente eléctrico del resort.

Por otra parte, el Spider Sabich Picnic Area revive con The Hot Dogger, un pop-up inspirado en el icónico Sumo Dog de Los Ángeles, que ofrecerá hot dogs gourmet y opciones rápidas para disfrutar entre descensos.

aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno-inolvidable-1.jpg

Y las novedades culinarias no paran porque High Alpine presenta un menú rotativo con comida de todo el mundo. El Alpin Room, bajo la dirección de la chef premiada Emily Oyer, incorpora influencias francesas que redefinen el fine dining en la montaña.

Finalmente, The Cabin se posiciona como el nuevo epicentro del après-ski con su terraza al aire libre, cócteles y música en vivo. Mientras que Merry-Go-Round, en Aspen Highlands, estrena una vibrante propuesta gastronómica con acentos del suroeste norteamericano.

aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno-inolvidable-food.jpg

El arte del après-ski

Esta renovación también trae consigo conceptos efímeros que reflejan su constante búsqueda por elevar el après-ski a una experiencia sensorial. Entre las que destacan:

Eleven212: será el nuevo punto de encuentro para el après ski en la cima de la montaña, accesible a pie o esquiando. Los visitantes podrán reservar cabañas privadas, relajarse junto a la chimenea o bailar con música en vivo, todo con impresionantes vistas.

Programas de vinos galardonados: Aspen Snowmass alberga los únicos programas de vinos con acceso directo a las pistas de esquí en los Estados Unidos, distinguidos con los Premios a la Excelencia de Wine Spectator, presentes en cuatro restaurantes: Sam’s, Alpin Room, The Cabin y Cloud Nine.

Cenas en Snowcat: esta experiencia íntima donde los comensales llegan en vehículos de nieve para disfrutar cenas bajo las estrellas continuará en The Cabin durante la temporada y, tras una pausa de varios años, también regresará a Cloud Nine Alpine Bistro en Aspen Highlands.

aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno.jpg

Eventos de invierno de clase mundial

La temporada 2025-2026 también será especial por su agenda de eventos internacionales:

Wintersköl (11-14 diciembre 2025): para quienes buscan experiencias más artísticas y locales, la máxima celebración del invierno ofrecerá celebraciones, desfiles y exhibiciones que honran el espíritu comunitario de Aspen.

Toyota U.S. Grand Prix & Olympic Team Naming (7–10 enero 2026): última prueba clasificatoria olímpica, donde se anunciarán los atletas del equipo estadounidense de el equipo olímpico estadounidense de ski y snowboard para los Juegos de Invierno de 2026.

X Games Aspen (23–25 enero 2026): el gran clásico celebra su 25º aniversario con competiciones, música en vivo y entretenimiento en las pistas.

Además, vuelve el programa ArtUP (Art in Unexpected Places), que lleva el arte a lugares inesperados. Este año, se celebra al reconocido artista Ed Ruscha, cuyas obras, exhibidas en museos como el MoMA y el Guggenheim, inspirarán el diseño de los lift tickets de esta temporada, fortaleciendo el vínculo entre Aspen Snowmass y la creatividad que ha definido su historia cultural durante más de dos décadas.

aspen-snowmass-prepara-5-novedades-para-una-temporada-de-invierno-eventos.jpg

Ski outfits: las tendencias de invierno

La experiencia Aspen Snowmass se extiende más allá de las montañas. Este año, Aspen Collection estrena una línea de ropa y accesorios premium inspirados en el lifestyle alpino, disponibles en tiendas dentro de Gondola Plaza y Snowmass Base Village. La colección combina diseño contemporáneo, innovación y funcionalidad, para ofrecer rendimiento y estilo desde la pista hasta el après.

aspen-snowmass-5-novedades-para-temporada-de-invierno-inolvidable.jpg
Seguir leyendo...
andrea-legarreta-hombre-con-el-que-salio-a-bodajpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta levanta rumores de romance tras aparecer junto a este joven en una boda
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-mayer-barbara-mori.jpg
Entretenimiento
Sergio Mayer Mori revela que sus papás no se hablan desde hace tiempo
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-novio-de-tania-ruiz-alejandro-bailleres.jpeg
Personalidades
Tania Ruiz confiesa que desea casarse con Alejandro Baillères
October 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-habla-de-su-enfermedad.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade rompe en llanto al hablar del deterioro de su salud
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

Caras
Más contenido como este
Tres vinos que se convierten en el regalo perfecto para celebrar cualquier ocasión
Lifestyle
Tres vinos para regalar y brindar con estilo
October 31, 2025
 · 
Tania Franco
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween
Lifestyle
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween
October 31, 2025
 · 
Tania Franco
Disfraces de halloween en pareja
Lifestyle
Los mejores disfraces en pareja para Halloween
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos
Lifestyle
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
Pan de muerto en CDMX
Lifestyle
Los panes de muerto más originales de la CDMX que tienes que probar este año
Del clásico hasta versiones con rompope, estos lugares reinventan el sabor más tradicional de octubre
October 26, 2025
 · 
Tania Franco
DSC029202.JPG
Lifestyle
Mercedes-Benz toma la CDMX con su tour culinario.
Cuando se trata de gastronomía, la Ciudad de México ocupa el escalón más alto del podio, y esta vez, el circuito gastronómico promete ser tan emocionante como la carrera.
October 23, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
invertir-en-leon-por-que-se-ha-convertido-en-un-destino-estrategico-para-la-inversion.jpg
Lifestyle
Invertir en León: ¿Por qué se ha convertido en un destino estratégico para la inversión?
October 20, 2025
 · 
Caras
WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM.jpeg
Lifestyle
Nueva experiencia Porsche llega a Los Cabos
Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a la apertura de Porsche NOW Los Cabos, un espacio efímero que transforma la manera en que la marca presenta sus autos y su universo de estilo de vida
October 17, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
muñeca-barbie-la-llorona-dia-de-muertos.jpeg
Lifestyle
Barbie rinde homenaje a La Llorona con esta muñeca coleccionable
La edición 2025 de Barbie Día de Muertos está inspirada en La Llorona
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez