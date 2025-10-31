Andrea Legarreta levanta rumores de romance tras aparecer junto a este joven en una boda

La conductora Andrea Legarreta publicó varias fotos junto al colaborador del programa “Hoy”, con quien acudió a la boda de la hija de Martha Carrillo, una de sus mejores amigas.

El evento se celebró en el pueblo mágico de Tepoztlán, donde la presentadora acudió en compañía del hombre con el que ya se le había captado en el pasado.

Andrea publicó toda una serie de fotos en las que aparece con el entrenador fitness Luis Carlos Origel, colaborador del maturino, con quien Legarreta ya había sido captada el año pasado durante el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México. Sin embargo, en aquella ocasión, la ex de Erik Rubín aclaró que solo mantiene una amistad cercana con Luis Carlos.

“Es el sobrino de Pepillo, es de mis mejores amigos hace más de 10 años, pero bueno, sé que al final eso va a pasar salga con quien salga, van a empezar a especular. Es uno de mis mejores amigos, es más han visto a Erik con él, durante muchos años estuvo con nosotros en COMMANDO, es un gran amigo muy querido, de las personas más lindas que conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo Origel”, declaró la famosa en octubre del año pasado.

Por su parte, el entrenador expresó, “es mi amiga, Andrea es una gran amiga y la quiero muchísimo. Nos tenemos mucho cariño”.