Suscríbete
Entretenimiento

Yolanda Andrade rompe en llanto al hablar del deterioro de su salud

La famosa que regresó a la televisión para conducir el programa Montse y Joe, protagonizó un emotivo momento al hablar de su enfermedad

October 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-habla-de-su-enfermedad.jpg

Yolanda Andrade sigue luchando por su salud

Instagram @marilemx

Durante la emisión del programa, la conductora se reencontró con el periodista Juan José “Pepillo” Origel y su compañera Montserrat Oliver, con quienes recordó el día en que comenzaron las complicaciones médicas, luego de ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas.

Aunque no ha revelado los nombres de las enfermedades que padece, habló con sinceridad de lo mal que la ha pasado. “Es una fatiga absoluta en mi cuerpo, que de la nada es como si apagaras la luz, se me baja el swich”.

Entre lágrimas, Yolanda confesó que ha sido difícil vivir con los síntomas que enfrenta y la lucha emocional, ya que su padecimiento la ha transformado física y emocionalmente.

“De decir, ‘Dios mío, ¿cómo? Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover... es un tema que a la familia cansa mucho también, aunque se turnen, que pasas por muchas emociones y principalmente hay una que reconozco perfecto y es la depresión. Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces”, dijo.

“Mi voz y como hablo siento que yo no lo había escuchado... cuando yo veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo, como que el estuche se me canso”, añadió.

Por su parte, su amiga y compañera Montserrat Oliver se conmovió y reconoció la fortaleza de su compañera y amiga. “Lo que has sufrido y lo que te ha costado, te admiramos porque hoy estás aquí. Yo estoy segura, Joe, de que vas a ser la excepción a la regla... aquí estás, gracias a Dios y a ti y a tu esfuerzo”.

Yolanda Andrade
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? La caída de su programa
Entretenimiento
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? De reina a una de las figuras más controversiales de Hollywood
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
belinda-experiencia-airbnbjpeg
Entretenimiento
Belinda ofrece experiencia única a sus fans en su camerino
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
demi-moore-infidelidad-ex.jpeg
Entretenimiento
Demi Moore confiesa infidelidad en su despedida de soltera
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-pelicula-frakesteinpng
Entretenimiento
Guillermo del Toro se lanza en contra de la IA por esta razón
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
megan-fox-machine-gun-kelly-1200x675.jpg
Entretenimiento
Megan Fox y Machine Gun se reconcilian tras el nacimiento de su hija
Todo parece indicar que la llegada de su bebé los ha unido más
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Belinda conoció a Cher
Entretenimiento
¿Por qué Belinda se reunió con Cher en Los Ángeles?
¡Un momento inolvidable con la legendaria Cher! Así fue este encuentro especial, que además significó mucho para ambas artistas
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
Así se hubiera visto Katy Perry como primera dama de Canadá, según la IA
Entretenimiento
Así se hubiera visto Katy Perry como primera dama de Canadá, según la IA
Después del viral video de su cena romántica, la Inteligencia Artificial imagina a Katy Perry como primera dama de Canadá junto a Justin Trudeau
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
Los simbolismos ocultos en “Berghain”, el nuevo y enigmático videoclip de Rosalía
Entretenimiento
Los simbolismos ocultos en el nuevo videoclip de Rosalía: Berghain
Entre referencias a Blancanieves, La Dama y el Armiño; estos son los secretos que pocos notan del nuevo video musical de la cantante española
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-10-28 at 1.24.31 PM.jpeg
Entretenimiento
Hugh Jackham y Sutton Foster debutan como pareja en la alfombra roja
La pareja oficializó su romance meses después del divorcio del actor de su esposa de toda la vida
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez