Yolanda Andrade rompe en llanto al hablar del deterioro de su salud

Durante la emisión del programa, la conductora se reencontró con el periodista Juan José “Pepillo” Origel y su compañera Montserrat Oliver, con quienes recordó el día en que comenzaron las complicaciones médicas, luego de ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas.

Aunque no ha revelado los nombres de las enfermedades que padece, habló con sinceridad de lo mal que la ha pasado. “Es una fatiga absoluta en mi cuerpo, que de la nada es como si apagaras la luz, se me baja el swich”.

Entre lágrimas, Yolanda confesó que ha sido difícil vivir con los síntomas que enfrenta y la lucha emocional, ya que su padecimiento la ha transformado física y emocionalmente.

“De decir, ‘Dios mío, ¿cómo? Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover... es un tema que a la familia cansa mucho también, aunque se turnen, que pasas por muchas emociones y principalmente hay una que reconozco perfecto y es la depresión. Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces”, dijo.

“Mi voz y como hablo siento que yo no lo había escuchado... cuando yo veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo, como que el estuche se me canso”, añadió.

Por su parte, su amiga y compañera Montserrat Oliver se conmovió y reconoció la fortaleza de su compañera y amiga. “Lo que has sufrido y lo que te ha costado, te admiramos porque hoy estás aquí. Yo estoy segura, Joe, de que vas a ser la excepción a la regla... aquí estás, gracias a Dios y a ti y a tu esfuerzo”.