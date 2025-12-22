Kate Hudson revela que casi abandona “Cómo perder a un hombre en 10 días”

A más de dos décadas de su estreno, Cómo perder a un hombre en 10 días sigue siendo una de las comedias románticas más queridas del cine. Sin embargo, su protagonista, Kate Hudson, acaba de revelar que el proyecto estuvo a punto de no contar con ella.

Hudson confesó que no estaba de acuerdo con la forma en la que el estudio quería elegir al coprotagonista y que incluso pensó en dejar la película.

No estaba de acuerdo con cómo querían hacer el casting y casi abandono la película porque pensaba: no quiero hacerla con esa persona. Luego nos reunimos con Matthew y pensé: sí, él es el indicado. Kate Hudson.

Todo cambió cuando conoció a Matthew McConaughey. Esa decisión marcaría el rumbo de la película y de una de las parejas más icónicas del género. El resultado fue un éxito, detrás de los clásicos del cine romántico, también hubo dudas, tensiones… y decisiones clave que lo cambiaron todo.