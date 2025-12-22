Suscríbete
“Pasé por dos rupturas en la primera mitad de esta gira”, la confesión más íntima de Taylor Swift

En “The End of an Era”, la cantante confiesa que dos rupturas marcaron la gira y explica por qué hoy el amor y su carrera finalmente coexisten

Diciembre 22, 2025 • 
Tania Franco
En su documental “The End of an Era”, disponible en Disney Plus, Taylor Swift abre el capítulo más íntimo de su vida amorosa y explica cómo “The Eras Tour” estuvo profundamente atravesado por sus relaciones sentimentales.

Durante la primera mitad de la gira, la artista atravesó dos rupturas, una experiencia que describe como emocionalmente agotadora. Swift admite que hubo momentos en los que el tour fue lo único que la sostuvo, mientras sus relaciones personales se desmoronaban.

Los hombres te van a fallar. ‘The Eras Tour’ nunca lo hará. Encontrar alivio emocional durante una gira siempre ha sido algo con lo que he batallado, porque sentía que el tour le quitaba algo a la relación.
Taylor Swift.

Ese patrón cambió con la llegada de Travis Kelce. Taylor explica que, por primera vez, encontró a alguien que comprende su ritmo de vida, su ambición y la dimensión de su trabajo. Ambos comparten carreras que los llevan a presentarse en estadios durante más de tres horas, lo que generó una conexión basada en respeto, admiración y entendimiento mutuo.

Ambos tenemos trabajos en los que salimos a estadios de la NFL y entretenemos a la gente durante tres horas y media. Y me di cuenta de que, con esta persona en mi vida, que simplemente fue la indicada para mí…
Taylor Swift.

La cantante concluye que esta relación marcó un giro definitivo en su historia sentimental. Ahora, el amor y la carrera se impulsan. Una confesión que revela a una Taylor Swift más consciente de lo que necesita en una pareja y del equilibrio que durante años buscó sin éxito.

