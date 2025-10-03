Suscríbete
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t

a artista sorprendió a sus fans con un tema en el que imagina una vida al lado de su prometido, con familia, hogar y sueños compartidos

October 03, 2025 
Tania Franco
En su nuevo álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift incluyó un tema que rápidamente se convirtió en el favorito de sus seguidores: Wi$h Li$t. A diferencia de otras composiciones más nostálgicas o melancólicas, esta pieza es una confesión íntima sobre el presente y el futuro que la cantante imagina junto a su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

En la letra, Taylor habla de sus ilusiones más personales: desde disfrutar de una vida tranquila lejos de los reflectores hasta el anhelo de formar una familia con él. Para muchos, se trata de la primera vez que la artista pone en palabras de manera tan clara su deseo de ser madre.

El verso que encendió a los fans

Uno de los momentos más comentados del tema llega cuando Taylor expresa su sueño de tener hijos con Kelce y construir un hogar juntos. No se trata de una metáfora rebuscada, sino de un deseo directo y lleno de ternura. Con ello, la cantante deja ver que su historia de amor va más allá del romance mediático: es también un proyecto de vida compartido.

La visión de un futuro compartido

En Wi$h Li$t, Taylor también refleja la necesidad de encontrar un espacio de intimidad en medio de la fama. Imagina un mundo donde ambos pueden vivir tranquilos, sin presiones externas, dedicados únicamente a disfrutar de lo que han construido. Este contraste entre la magnitud de su carrera y la sencillez de sus deseos personales convierte la canción en un retrato honesto de lo que significa amar en su etapa actual.

