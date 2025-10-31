Sergio Mayer Mori revela que sus papás no se hablan desde hace tiempo

Sergio Mayer Mori contó que no tiene muchos recuerdos de sus padres como pareja, y reveló que no tienen contacto desde hace más de 7 años. Sin embargo, a pesar de que se separaron, cada uno ha estado pendiente de él.

“Creo que la última vez que se hablaron fue hace 7 años, porque los cité a los 2, pero fuera de eso neta no se hablan, es que son polos opuestos, en todos los departamentos de la personalidad, son completamente opuesto, obviamente tienen su número, porque es el mismo desde que nací, pero cero se hablan”, comentó el cantante que admitió que extraña mucho a sus papás estando en el reality.

“Te necesito mucho mami y a ti también papá, me hacen mucha falta. Está duro el juego aquí adentro, el psicológico, porque de repente extrañas a la gente de allá afuera y eso bajonea, la segunda semana empecé a sentir mucho de eso”.

Sin embargo, Sergio dijo que se mantiene enfocado en el presente. “Intento estar consciente de la gratitud, pero la segunda semana no pude levantarme temprano, no pude hacer mis ejercicios matutino, no he podido meditar desde que entré”.

Sergio Mayer y Bárbara Mori tuvieron una de las relaciones más comentadas del espectáculo mexicano a finales de los años 90 y principios de los 2000. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él más de 30. Él ya era una figura reconocida en el medio artístico, mientras que ella apenas comenzaba su carrera como actriz y modelo. A pesar de la diferencia de edad, iniciaron una relación sentimental que duró varios años. En 1998 tuvieron a su hijo Sergio Mayer Mori, cuando Bárbara tenía 18 o 19 años. La pareja no llegó a casarse formalmente, terminaron en medio de rumores de conflictos y diferencias personales, y en la actualidad no tienen comunicación.

Por su parte, Bárbara Mori ha dicho que durante su relación sufrió temas de control y diferencias emocionales. Sergio Mayer dijo que siempre ha mantenido respeto por la madre de su hijo.