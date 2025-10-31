Tania Ruiz confiesa que desea casarse con Alejandro Baillères

Tania Ruiz habló sobre su noviazgo con Alejandro Baillères y también de su pasada relación con el expresidente Enrique Peña Nieto.

La modelo y empresaria fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de la CDMX, donde fue cuestiona sobre su relación con Alejandro Baillères y su ruptura con el expresidente Enrique Peña Nieto, ya hace dos años.

La modelo mencionó que su relación con el presidente de Grupo BAL, al que pertenece El Palacio de Hierro, va tan bien que le gustaría casarse. “Vamos muy bien, yo estoy feliz y viviendo el presente porque ahora sí que es lo único que tenemos”.

Tania comentó que le tenía miedo al matrimonio, pero lo perdió desde que su hermana se casó y confesó que le gustaría contraer nupcias con su novio.

“Sí, sí me gustaría llegar al altar. Fíjate que siempre le tuve mucho respeto al matrimonio, pero desde que se casó mi hermana Aline como que me inspiró mucho, se me quitó esa espinita que tenía”.

Por otro lado, Tania Ruiz habló de su pasada relación con el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto y aseguró que siempre le deseará lo mejor a él y a su familia, a quienes les tiene un cariño muy especial.