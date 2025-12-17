Lujo, descanso y sofisticación para arrancar el 2026

Hyatt Inclusive Collection continúa transformando el concepto de lujo del “Todo Incluido”, al presentar una estrategia renovada que responde a las nuevas formas de viajar, en donde transforma el modelo tradicional del all-inclusive en una experiencia sofisticada, personalizada y con propósito.

Con un portafolio de 92 propiedades en América, y más de 10 marcas dirigidas a distintos perfiles de viajero, la colección se consolida como uno de los referentes globales de la hospitalidad premium.

Más allá del tradicional sol y playa, Hyatt Inclusive Collection apuesta por experiencias personalizadas que integran bienestar, cultura local y gastronomía de alto nivel. A través de conceptos como “Unlimited-Luxury”, “Endless Privileges” y “Unlimited-Fun”, el Todo Incluido se redefine con acceso ilimitado a restaurantes gourmet, amenidades premium, servicio personalizado y propuestas diseñadas para escapadas románticas, viajes familiares o experiencias solo para adultos.

El bienestar integral se posiciona como uno de los pilares clave de la estrategia. La colección ha fortalecido su oferta wellness mediante alianzas con referentes internacionales como Deepak Chopra, además de integrar experiencias fitness con Pelotón, promoviendo un enfoque holístico que combina cuerpo, mente y descanso.

El turismo de romance también ocupa un lugar central dentro de la colección. Hyatt Inclusive Collection continúa posicionando a destinos de México, el Caribe y Centroamérica como escenarios ideales para bodas destinos, lunas de miel y celebraciones especiales, con experiencias diseñadas a la medida en entornos paradisíacos.

Todo ello se desarrolla bajo una visión de turismo responsable, integrando prácticas de sostenibilidad, eliminación de plásticos de un solo uso, apoyo a productores locales y un compromiso activo con las comunidades. Así, Hyatt Inclusive Collection redefine el lujo del “Todo Incluido” como una experiencia consciente, auténtica y alineada con las expectativas del viajero contemporáneo.

“Hyatt Inclusive Collection es sinónimo de hospitalidad, bienestar y experiencias inmersivas. Trabajamos para ofrecer experiencias que no solo cumplen expectativas, sino que inspiran viajes con propósito, emoción y autenticidad.” señaló Luis Núñez, Vicepresidente de Ventas Globales para América en Hyatt Inclusive Collection.