Suscríbete
Lifestyle

Lujo, descanso y sofisticación para arrancar el 2026

Hyatt Inclusive Collection redefine el lujo “Todo Incluido” su colección de resorts eleva el concepto all-inclusive a una experiencia sofisticada, consciente y multisensorial.

Diciembre 17, 2025 • 
Caras
hyatt-inclusive-collection-lujo-descanso-y-sofisticacion-para-arrancar-el-2026.jpg

Hyatt Inclusive Collection continúa transformando el concepto de lujo del “Todo Incluido”, al presentar una estrategia renovada que responde a las nuevas formas de viajar, en donde transforma el modelo tradicional del all-inclusive en una experiencia sofisticada, personalizada y con propósito.

Con un portafolio de 92 propiedades en América, y más de 10 marcas dirigidas a distintos perfiles de viajero, la colección se consolida como uno de los referentes globales de la hospitalidad premium.

Más allá del tradicional sol y playa, Hyatt Inclusive Collection apuesta por experiencias personalizadas que integran bienestar, cultura local y gastronomía de alto nivel. A través de conceptos como “Unlimited-Luxury”, “Endless Privileges” y “Unlimited-Fun”, el Todo Incluido se redefine con acceso ilimitado a restaurantes gourmet, amenidades premium, servicio personalizado y propuestas diseñadas para escapadas románticas, viajes familiares o experiencias solo para adultos.

hyatt-inclusive-collection-lujo-descanso-para-arrancar-el-2026.jpg

El bienestar integral se posiciona como uno de los pilares clave de la estrategia. La colección ha fortalecido su oferta wellness mediante alianzas con referentes internacionales como Deepak Chopra, además de integrar experiencias fitness con Pelotón, promoviendo un enfoque holístico que combina cuerpo, mente y descanso.

hyatt-inclusive-collection-gastronomia.jpeg

El turismo de romance también ocupa un lugar central dentro de la colección. Hyatt Inclusive Collection continúa posicionando a destinos de México, el Caribe y Centroamérica como escenarios ideales para bodas destinos, lunas de miel y celebraciones especiales, con experiencias diseñadas a la medida en entornos paradisíacos.

Todo ello se desarrolla bajo una visión de turismo responsable, integrando prácticas de sostenibilidad, eliminación de plásticos de un solo uso, apoyo a productores locales y un compromiso activo con las comunidades. Así, Hyatt Inclusive Collection redefine el lujo del “Todo Incluido” como una experiencia consciente, auténtica y alineada con las expectativas del viajero contemporáneo.

“Hyatt Inclusive Collection es sinónimo de hospitalidad, bienestar y experiencias inmersivas. Trabajamos para ofrecer experiencias que no solo cumplen expectativas, sino que inspiran viajes con propósito, emoción y autenticidad.” señaló Luis Núñez, Vicepresidente de Ventas Globales para América en Hyatt Inclusive Collection.

hyatt-inclusive-collection-lujo-descanso-sofisticacion-para-arrancar-el-2026.jpeg
WhatsApp Image 2025-12-15 at 8.04.43 PM.jpeg
Lifestyle
Las tendencias estéticas para recibir el 2026 con tu mejor versión
La Navidad ya no solo se celebra con cenas interminables, viajes de ensueño o regalos envueltos en papel dorado. En los últimos años, una nueva tendencia se abre paso entre quienes buscan comenzar el año con una transformación más profunda: regalarse una cirugía estética como acto de amor propio y renovación personal.
Diciembre 16, 2025
Travel
El secreto mejor guardado de una Navidad en Noruega
Diciembre 17, 2025
Arte y Cultura
El museo más grande de los Países Bajos que pocos conocen
Diciembre 10, 2025

Caras
Relacionadas
CAIDA CABELLO.jpg
Lifestyle
Descubre qué es el patrón “Christmas Tree” y cómo prevenirlo
Diciembre 16, 2025
WhatsApp Image 2025-12-15 at 6.52.49 PM (1).jpeg
Lifestyle
Año nuevo, imagen renovada: 7 claves para proyectar tu mejor versión en 2026
Diciembre 15, 2025
Este fue el lujoso menú del Banquete de los Premios Nobel 2025
Lifestyle
Este fue el lujoso menú del Banquete de los Premios Nobel 2025
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
Planes gratis en CDMX: arte, historia y rincones icónicos que no te cuestan un peso
Lifestyle
¡Planes gratis en CDMX! Arte, historia y rincones icónicos que no te cuestan un peso
Diciembre 11, 2025
 · 
Tania Franco
rockefeller-center-tree-1-1200x675.jpg
Lifestyle
El árbol de Navidad del Rockefeller Center celebra su 93.ª ceremonia de encendido
Todo sobre la ceremonia de iluminación del árbol del Rockefeller Center
Diciembre 04, 2025
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Uñas elegantes y cortas para Navidad
Lifestyle
Uñas elegantes y cortas para Navidad
Ideas minimalistas y sofisticadas para lucir uñas cortas esta Navidad sin perder el toque festivo
Diciembre 10, 2025
 · 
Tania Franco
libros 2019
Lifestyle
10 libros imperdibles para este 2019
Enero 27, 2019
 · 
Alejandra Morón
Los collares más caros del mundo
Lifestyle
Los collares más caros del mundo
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón